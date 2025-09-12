Ascultă Radio România Iași Live
Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:41

Reprezentanţii organizaţiei HORA, care grupează operatori din industria ospitalităţii, atrag atenţia că o eventuală creştere a taxei pe valoare adăugată în domeniul lor de activitate, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului. Majorarea TV-ului va duce la creşterea preţurilor şi la inflaţie, nu la o colectare mai bună la bugetul de stat, spune vicepreşedintele HORA, Călin Ionescu.

Călin Ionescu: Scopul guvernului, al statului ar fi să încaseze mai mult, dar el nu va încasa mai mult dacă va creşte taxele arbitrar, fără studii de impact. Doar dacă te gândeşti că anul trecut au încasat atâta, dacă le mai pune 10 la sută să încasăm noi mai mult. Nu. Vor scădea vânzările, numărul de tranzacţii sau media pe tranzacţie, iar rezultatul ar putea să fie mai prost.

Pentru noi, operatorii din acest sector, dacă ar fi să comparăm cu un balon cu aer cald, pe măsură ce scade flacăra, noi mai aruncăm câte un sac de lest, tot aruncăm, aruncăm, dar la un moment dat nu mai avem ce să aruncăm şi va fi o aterizare mai lină sau mai dureroasă, care va afecta pe toată lumea, pentru că efectele nu sunt numai în HoReCa, efectele sunt şi pe orizontală şi pe verticală într-o economie.

Potrivit reporterului Diana Surdu, HORA reuneşte aproape 200 de companii cu o cifră de afaceri consolidată de peste 3 miliarde de euro anual.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

