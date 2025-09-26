Reduceri la biletele de tren pentru studenţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 17:42

Toţi studenţii în vârstă de până la 30 de ani, care urmează cursurile unei universităţi acreditate din România, beneficiază în continuare de reducerea de 90% pentru transportul feroviar intern.

Măsura se aplică doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde studentul este înmatriculat.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, reducerea se acordă în baza legitimaţiei vizată pentru anul universitar 2024-2025.

Ca noutate, de la 1 octombrie şi studenţii români înmatriculaţi la universităţi din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, la clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, transmite CFR. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)