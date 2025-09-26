Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Reduceri la biletele de tren pentru studenţi

Reduceri la biletele de tren pentru studenţi

Reduceri la biletele de tren pentru studenţi

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 septembrie 2025, 17:42

Toţi studenţii în vârstă de până la 30 de ani, care urmează cursurile unei universităţi acreditate din România, beneficiază în continuare de reducerea de 90% pentru transportul feroviar intern.

Măsura se aplică doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde studentul este înmatriculat.

Până la data de 30 noiembrie inclusiv, reducerea se acordă în baza legitimaţiei vizată pentru anul universitar 2024-2025.

Ca noutate, de la 1 octombrie şi studenţii români înmatriculaţi la universităţi din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, la clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, transmite CFR. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 12:20

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată

Spitalele publice sunt vizate de o nouă măsură. De la 1 octombrie vor fi obligate să publice, periodic, pe site-urile proprii, date detaliate...

Spitalele publice vor fi obligate să publice date detaliate despre activitatea desfăşurată
Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 10:51

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară

Ministerul de Finanţe urmează să publice vineri o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară, prima din acest an. Ministrul Alexandru...

Ministerul de Finanţe urmează să publice o primă variantă a proiectului de rectificare bugetară
DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale
Naţional vineri, 26 septembrie 2025, 05:54

DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale

DIICOT a anunţat joi noaptea că l-a reţinut pentru 24 de ore pe elevul în vârstă de 17 ani, acuzat că a trimis în ultimele zile mesaje de...

DIICOT: A fost reţinut elevul de 17 ani, acuzat că a trimis mesaje de ameninţare către şcoli şi spitale
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 19:49

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026

Guvernul a adoptat azi oficial prelungirea cu încă 6 luni a perioadei de plafonare a adaosului comercial pentru produsele alimentare de bază....

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 19:09

Suspect prins după 26 de ani de la crimă

Un bărbat acuzat că a violat şi ucis o bătrână de 75 de ani într-un sat din judeţul Tulcea a fost reţinut după 26 de ani de la comiterea...

Suspect prins după 26 de ani de la crimă
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 16:28

European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar

Vineri, 26 septembrie 2025, are loc cea de-a XI-a ediție a European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar. România se alătură...

European School Sport Day – Ziua Europeană a Sportului Școlar
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 15:21

Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere

Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere aflate în derulare. Potrivit...

Guvernul a aprobat alocarea sumelor necesare continuării proiectelor de infrastructură pentru mai multe şantiere
Naţional joi, 25 septembrie 2025, 15:09

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren, vineri, între orele 00:00 – 5:00, deoarece aplicaţia va fi oprită pentru...

Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online pentru tren în primele ore ale zilei de vineri