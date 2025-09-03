Reduceri de personal în administrația locală. Cum va fi afectată Moldova

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 06:36

Una dintre simulările analizate de Executiv propune o diminuare cu 40% a numărului maxim de posturi admise de lege; adică, în fapt, o reducere de doar 10% a posturilor efectiv ocupate, cu un total de 13 mii de disponibilizaţi din toată ţara.

Concluziile au fost trase în urma unui studiu efectuat de Guvern.

Redactorul nostru, Constantin Mihai a analizat documentul și ne spune cum vor fi afectate primăriile din zona Moldovei: ”În zona Moldovei, cea mai afectat județ ar fi Galațiul, apoi Vrancea, ar urma în clasament Suceava și Neamț. Pe cifre concrete, în județul Galați, 522 de funcționari publici ar fi concediați, adică 17% din total. Ar fi afectate 61 de primării, asta ar însemna 92% din numărul total de primării. Județul Vrancea ar fi al doilea, rămân fără slujbe, 388 de funcționari, asta înseamnă 14%, 62 de primării ar fi afectate, 84% din total. Pe locul al treilea, Suceava, 627 de funcționari pleacă acasă, 13% din total, sunt afectate 48 de primării, adică 42% din numărul total al UAT-urilor. Pe locul al patrulea, Neamțul, 44 de primării afectate, 52% din numărul total, rămân fără serviciu, 400 de funcționari, adică 12%. Pe locul al cincilea, Iașul, 65 de primării ar fi afectate, 66% din numărul total, 439 de funcționari rămân fără slujbe, 11% din total. Foarte aproape de Iași, Botoșaniul, pe locul 6, în top concedieri în zona Moldovei, o scădere tot cu 11%, dar procentul se traduce prin 336 de disponibilizări, 32 de primării afectate, 41% din numărul total al UAT-urilor. Cei mai relaxați în zona Moldovei sunt cei din județele Bacău și Vaslui. În Bacău, 5% de disponibilizare, adică 191 de concediați din 40 de primării, iar în Vaslui tot 5%, ceea ce înseamnă 129 de persoane fără o slujbă din 37 de primării.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

