Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august

Publicat de Andreea Drilea, 11 septembrie 2025, 10:51

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48 de procente, serviciile – cu 9,85, iar alimentele – cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică.

Rata inflaţiei de la începutul anului a fost de 8,1%, conform aceloraşi date.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a anticipat, luna trecută, că inflaţia va creşte accentuat în luna septembrie, când va fi înregistrat un vârf de 9,6 – 9,7%, iar la finalul anului va fi probabil peste 9 procente.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

