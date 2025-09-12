PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:47

PSD a prezentat joi un pachet de relansare economică a țării. Președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, afirmă că toate propunerile vor fi prezentate premierului și colegilor de coaliție și susține că acest pachet va urma procedura parlamentară clasică de aprobare cu dezbateri și vot.

Reporter Cătălin Purcaru: ”Extinderea la nivel național a capacității de producție pentru medicamente și molecule biosimilare este propunerea ministrului sănătății Alexandru Rogobete, în timp ce deblocarea programului RABLA pentru tractoare se află printre prioritățile ministrului agriculturii Florin Barbu.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, insistă pentru prețuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii românești, iar stimularea angajatorilor să recruteze tineri sub 26 de ani este propunerea ministrului muncii, Florin Manole.

Planul pentru redresarea economică propus de social-democrați va avea câteva ținte asumate, spune președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Vom avea cel puţin 25.000 de tineri integrați pe piața muncii. Din calculele noastre, undeva în jur de 1.000 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare sprijinite și minim 200 de produse și servicii noi care apar pe piață. Suma totală pentru credite, pentru IMM-uri va fi, din evaluările noastre, în jur de 15 miliarde și aici vorbim de garanții.

Liderul social-democrat da asigurări că toate măsurile propuse nu au impact bugetar și anunță că vor fi prezentate partenerilor din coaliție pentru a se concretiza în proiecte legislative.”

Rador/FOTO arhivă Agerpres