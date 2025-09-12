Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

PSD a prezentat un pachet de relansare economică a țării

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:47

PSD a prezentat joi un pachet de relansare economică a țării. Președintele interimar al formațiunii, Sorin Grindeanu, afirmă că toate propunerile vor fi prezentate premierului și colegilor de coaliție și susține că acest pachet va urma procedura parlamentară clasică de aprobare cu dezbateri și vot.

Reporter Cătălin Purcaru: ”Extinderea la nivel național a capacității de producție pentru medicamente și molecule biosimilare este propunerea ministrului sănătății Alexandru Rogobete, în timp ce deblocarea programului RABLA pentru tractoare se află printre prioritățile ministrului agriculturii Florin Barbu.

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, insistă pentru prețuri rezonabile la gazele din Marea Neagră pentru marile companii românești, iar stimularea angajatorilor să recruteze tineri sub 26 de ani este propunerea ministrului muncii, Florin Manole.

Planul pentru redresarea economică propus de social-democrați va avea câteva ținte asumate, spune președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Vom avea cel puţin 25.000 de tineri integrați pe piața muncii. Din calculele noastre, undeva în jur de 1.000 de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare sprijinite și minim 200 de produse și servicii noi care apar pe piață. Suma totală pentru credite, pentru IMM-uri va fi, din evaluările noastre, în jur de 15 miliarde și aici vorbim de garanții.

Liderul social-democrat da asigurări că toate măsurile propuse nu au impact bugetar și anunță că vor fi prezentate partenerilor din coaliție pentru a se concretiza în proiecte legislative.”

Rador/FOTO arhivă Agerpres

Etichete:
Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:41

Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului

Reprezentanţii organizaţiei HORA, care grupează operatori din industria ospitalităţii, atrag atenţia că o eventuală creştere a taxei pe...

Reprezentanți ai industriei ospitalităţii atrag atenţia că o eventuală creştere a TVA, de la 11 la 21%, ar provoca o contracţie a domeniului
Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:38

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru producătorii din zootehnie. Energia electrică s-a scumpit, cerealele la fel, iar TVA-ul a...

Ultimele luni au adus majorări de preţuri pentru fermieri
Ce burse au fost eliminate începând cu acest an școlar
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:35

Ce burse au fost eliminate începând cu acest an școlar

Bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat înscrişi la cursurile cu frecvență de zi, inclusiv celor...

Ce burse au fost eliminate începând cu acest an școlar
Autorităţile relansează Programul Rabla 2025
Naţional vineri, 12 septembrie 2025, 06:33

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025, dar cu un buget mai mic, o hotărâre în acest sens fiind aprobată în şedinţa de guvern de joi....

Autorităţile relansează Programul Rabla 2025
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 10:51

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu...

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în august
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 06:42

Mesaje false transmise în numele ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atrage atenţia cu privire la apariţia, din nou, a unor mesaje false transmise în numele...

Mesaje false transmise în numele ANAF
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 06:39

Anul şcolar 2025-2026 vine cu o serie de schimbări

Anul şcolar care abia a început vine cu o serie de schimbări, precum creşterea normei didactice pentru profesori de la 18 la 20 de ore pe...

Anul şcolar 2025-2026 vine cu o serie de schimbări
Naţional joi, 11 septembrie 2025, 06:37

Discuţiile despre reforma administrativă se vor încheia în jurul datei de 20 septembrie

Coaliţia de guvernare s-a reunit în această seară, dar e greu de estimat că discuţiile despre reforma administrativă se vor încheia prea...

Discuţiile despre reforma administrativă se vor încheia în jurul datei de 20 septembrie