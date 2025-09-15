Protest în capitală faţă de măsurile de reducere a personalului din administraţia publică locală

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 12:55

Reprezentanţi ai federaţiilor sindicale reprezentative din administraţia publică locală vor participa astăzi, în capitală, la un protest faţă de măsurile de reducere a personalului în domeniu, anunţate de Guvern.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului „Forţa Legii”, protestatarii se vor strânge în cursul dimineţii în Piaţa Victoriei, iar ulterior se vor deplasa spre Parcul Izvor, având programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

Liderii sindicali urmează să fie primiţi la discuţii de premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)