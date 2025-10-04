Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare

Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare

Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 10:09

Proiectul de reformă a administrației locale și centrale s-ar putea finaliza săptămâna viitoare, estimează premierul Ilie Bolojan.

El a precizat azi că toți partenerii din coaliție sunt de acord că reducerea personalului este o necesitate și mai e de discutat doar forma în care acest lucru se va face.

Reforma ar urma să fie inclusă în cel de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, preconizat să fie adoptat de Guvern în cursul acestei luni.

Șeful Executivului a subliniat că dacă nu sunt reduse rapid cheltuielile fixe, există riscul ca veniturile încasate suplimentar din taxe, impozite și măsurile deja aplicate să se consume rapid.

Rador/FOTO gov.ro

Etichete:
49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea
Naţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 05:47

49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea

Vremea nefavorabilă de vineri a provocat probleme în 49 de localități din 14 județe, anunță IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru...

49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea
Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027
Naţional vineri, 3 octombrie 2025, 09:52

Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027

Nouă proiecte de investiţii în spitale cu şantiere în derulare au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027, cu...

Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027
METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 12:13

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textului și hărții;...

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Risc de inundații în mai multe județe din România
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 11:16

Risc de inundații în mai multe județe din România

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc de inundații în mai multe județe din România
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:58

Aproape două treimi dintre cei interesați de apartamente se așteaptă la creșterea prețurilor

Aproape două treimi dintre potențialii cumpărători anticipează noi majorări de prețuri pe piața imobiliară, pe fondul inflației, al...

Aproape două treimi dintre cei interesați de apartamente se așteaptă la creșterea prețurilor
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:51

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut

Romsilva oferă populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la un preț de bază similar cu cel de anul trecut, între...

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:49

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice

A trecut rectificarea bugetară, dar reforma administraţiei publice e blocată în continuare de opiniile diferite ale partidelor din coaliţie...

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 07:47

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit

Înmatriculările de mașini noi în România au crescut cu 39% în septembrie față de aceeași perioadă din 2024, dar s-au redus cu 5,1% după...

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit