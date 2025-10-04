Proiectul de reformă a administrației s-ar putea finaliza săptămâna viitoare

4 octombrie 2025

Proiectul de reformă a administrației locale și centrale s-ar putea finaliza săptămâna viitoare, estimează premierul Ilie Bolojan.

El a precizat azi că toți partenerii din coaliție sunt de acord că reducerea personalului este o necesitate și mai e de discutat doar forma în care acest lucru se va face.

Reforma ar urma să fie inclusă în cel de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, preconizat să fie adoptat de Guvern în cursul acestei luni.

Șeful Executivului a subliniat că dacă nu sunt reduse rapid cheltuielile fixe, există riscul ca veniturile încasate suplimentar din taxe, impozite și măsurile deja aplicate să se consume rapid.

