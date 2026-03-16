Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 19:01

Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară.

De la această oră sunt programate să înceapă primele şedinţe în comisiile de specialitate, care vor analiza alocările propuse de guvern, dar şi amendamentele depuse astăzi.

Alina Stănuţă: Parte a coaliţiei de guvernare, PSD a depus o serie de amendamente care vizează două modificări importante: scutirea de la plata contribuţiei la asigurările de sănătate pentru mai multe categorii de persoane, mamele aflate în concediu de creştere a copilului, veteranii sau văduve de război, dar şi acordarea unor măsuri de sprijin pentru familii cu copii şi venituri reduse sau ajutoare financiare pentru pensionari. Social-democraţii au arătat că sursele de finanţare pot proveni din recuperarea unei părţi a arieratelor la contribuţii, dar şi din sumele suplimentare ce provin din TVA, în contextul scumpirii carburanţilor. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, arăta cu puţin timp în urmă că PSD nu renunţă la aceste amendamente, întrucât consideră că cei vulnerabili au nevoie de aceste ajutoare, şi crede că există în Parlament o majoritate pentru a trece aceste propuneri. Din opoziţie, AUR a depus amendamente care vizează, de asemenea, scutirea de la plata contribuţiei CASS pentru mai multe categorii sociale, dar solicită prin amendamente şi completarea fondurilor destinate burselor şi revenirea la programul „Masa sănătoasă”. Înainte de începerea dezbaterilor din comisii, liberalii au stabilit că vor susţine în cadrul discuţiilor forma bugetului adoptată de guvern şi nu vor face propuneri şi amendamente care să schimbe direcţia pe care a fost construit bugetul. Şi USR a avut o decizie similară; senatorii şi deputaţii formaţiunii au anunţat că nu vor depune amendamente la proiectul de buget. De la această oră încep dezbaterile la comisiile pentru buget, unde este aşteptat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, pentru prezentarea proiectului de buget. (Rador))

Procurorul Viorel Cerbu, propus la conducerea DNA, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a CSM
Naţional luni, 16 martie 2026, 19:06

Procurorul Viorel Cerbu, propus să preia conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, a primit aviz pozitiv de la Secţia pentru Procurori a...

Nominalizările pentru Gala Premiilor Radio România Cultural
Naţional luni, 16 martie 2026, 17:10

Radio România Cultural anunță nominalizările pentru ediția a XXV-a a Galei Premiilor Radio România Cultural, eveniment dedicat recunoașterii...

97,8% dintre unităţile de învăţământ cu nivel gimnazial au participat la proba la Limba română a simulării Evaluării Naţionale
Naţional luni, 16 martie 2026, 16:53

4.545 de unităţi de învăţământ, reprezentând 97,8% dintre şcolile care au nivel gimnazial, au participat luni la proba de Limba şi...

Pompierii fac apel la responsabilitate după aproape 700 de incendii în weekend
Naţional luni, 16 martie 2026, 15:15

Aproape 700 de incendii au avut loc în weekendul care s-a încheiat, iar peste 70% dintre acestea au fost arderi de vegetaţie uscată, în urma...

Leul s-a depreciat, astăzi, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0949 lei, în creştere...

Naţional luni, 16 martie 2026, 10:50

Furturile de energie din zona Delgaz Grid au pus, anul trecut, în pericol viața a peste 1.000 de persoane

Circa 20,5 milioane de lei este prejudiciul creat de sustragerile din rețelele companiei;   Peste 23 milioane de kWh este cantitatea de energie...

Naţional luni, 16 martie 2026, 08:32

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat va fi aprobat în această săptămână de Guvern şi trimis Parlamentului spre adoptare

Proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat va fi aprobat în această săptămână de Guvern şi trimis Parlamentului spre...

Naţional luni, 16 martie 2026, 06:32

Parlament/Bugetul pe 2026 – în dezbaterea comisiilor de specialitate

Proiectul de buget pe anul 2026 ajunge luni în comisiile parlamentare de specialitate pentru dezbatere şi avizare. Potrivit calendarului aprobat de...

