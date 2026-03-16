Proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentară

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 19:01

De la această oră sunt programate să înceapă primele şedinţe în comisiile de specialitate, care vor analiza alocările propuse de guvern, dar şi amendamentele depuse astăzi.

Alina Stănuţă: Parte a coaliţiei de guvernare, PSD a depus o serie de amendamente care vizează două modificări importante: scutirea de la plata contribuţiei la asigurările de sănătate pentru mai multe categorii de persoane, mamele aflate în concediu de creştere a copilului, veteranii sau văduve de război, dar şi acordarea unor măsuri de sprijin pentru familii cu copii şi venituri reduse sau ajutoare financiare pentru pensionari. Social-democraţii au arătat că sursele de finanţare pot proveni din recuperarea unei părţi a arieratelor la contribuţii, dar şi din sumele suplimentare ce provin din TVA, în contextul scumpirii carburanţilor. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, arăta cu puţin timp în urmă că PSD nu renunţă la aceste amendamente, întrucât consideră că cei vulnerabili au nevoie de aceste ajutoare, şi crede că există în Parlament o majoritate pentru a trece aceste propuneri. Din opoziţie, AUR a depus amendamente care vizează, de asemenea, scutirea de la plata contribuţiei CASS pentru mai multe categorii sociale, dar solicită prin amendamente şi completarea fondurilor destinate burselor şi revenirea la programul „Masa sănătoasă”. Înainte de începerea dezbaterilor din comisii, liberalii au stabilit că vor susţine în cadrul discuţiilor forma bugetului adoptată de guvern şi nu vor face propuneri şi amendamente care să schimbe direcţia pe care a fost construit bugetul. Şi USR a avut o decizie similară; senatorii şi deputaţii formaţiunii au anunţat că nu vor depune amendamente la proiectul de buget. De la această oră încep dezbaterile la comisiile pentru buget, unde este aşteptat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, pentru prezentarea proiectului de buget. (Rador))