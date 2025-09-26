Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025, 10:26

Prognoză specială

Interval de valabilitate: 26 septembrie, ora 10 – 27 septembrie, ora 15

Deși valorile diurne vor crește ușor, vremea va fi rece mai ales noaptea și dimineața. Vântul va avea unele intensificări în cursul zilei de vineri (26 septembrie), cu viteze în general de 40…50 km/h, în sudul regiunii și la munte. Spre dimineață, în nord-estul Moldovei, se va produce brumă.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 14 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 9 grade.