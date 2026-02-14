Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași trimit în judecată un cardiolog ieșean

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 08:57

Cardiologul Ovidiu Mitu, de la Spitalul universitar „Sfântul Spiridon” din Iași, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași fiind acuzat de luare de mită în formă continuată.

Și unii dintre pacienții medicului sunt cercetați pentru dare de mită.

Dosarul cardiologului Ovidiu Mitu este disjuns din cel al cardiologului Dan Tesloianu, după ce au fost analizate imaginile de pe camerele video montate în zonă.

Cu detalii, Constantin Mihai: ”Dan Tesloianu este cercetat într-un dosar că ar fi montat dispozitive cardiace prelevate de la pacienți decedați pe care le reimplata la alți pacienți. Analizând imaginele, procurorii au observat că în 14 noiembrie și 5 decembrie 2022, cardiologul Ovidiu Mitu ar fi primit 200, respectiv 100 de lei de la pacienți. Pe de altă parte, la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, mai este o nemulțumire. Săptămâna trecută, Ovidiu Mitu a devenit conferențiar universitar, iar o parte din angajații universității susțin că postul a fost scos la concurs de rector în urma presiunilor făcute de Florin Mitu, tatăl lui Ovidiu Mitsu, care este șef al Clinicii de Recuperare Medicală la Clinica de Cardiologie de la Spitalul de Recuperare din Iași.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)