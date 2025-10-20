Procurorii afirmă că la acest moment nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 octombrie 2025, 17:08

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti transmite că ancheta în cazul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova continuă cu cercetări la faţa locului, la care iau parte procurori, poliţişti, pompieri, experţi criminalişti şi specialişti de la INSEMEX Petroşani, dar că, până în acest moment, nu există concluzii privind cauzele producerii deflagraţiei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate.

‘În acest moment al cercetărilor, nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate. (…) Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare, iar pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică. Pentru buna desfăşurare a anchetei, adresăm rugămintea mass-mediei să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii. De asemenea, facem precizarea că nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv’, informează Parchetul într-un comunicat remis luni.

Precizarea Parchetului despre ‘materialul exploziv’ vine după ce în mediul online şi pe reţelele de socializare au fost lansate teorii ale conspiraţiei, cu naraţiuni false potrivit cărora explozia din Rahova ar fi avut drept cauză plasarea de ‘bombe C-4’.

Ancheta continuă luni cu cercetarea la faţa locului, fiind cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, ISU Bucureşti – Ilfov, INSEMEX Petroşani, Inspectoratului Naţional de Expertize Criminalistice, Inspectoratului de Stat în Construcţii.

De asemenea, la Institutul Naţional de Medicină Legală au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor trei persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispusă în cauză.

Marţi, vor fi continuate activităţile de cercetare la faţa locului în prezenţa specialiştilor ISC, cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului.

În paralel, vor fi efectuate audieri ale persoanelor ce au cunoştinţă de împrejurările şi modul în care a avut loc evenimentul.

Procurorii au deschis un dosar penal in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare producerea unui dezastru, în legătură cu explozia care a avut loc vineri dimineaţă într-un bloc din cartierul Rahova, soldată cu trei morţi.

Dosarul a fost deschis iniţial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, însă a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

Explozia a avut loc vineri dimineaţa într-un bloc cu opt etaje de pe Strada Vicina şi în urma deflagraţiei etajele 5 şi 6 ale imobilului s-au prăbuşit.

Suflul exploziei a fost atât de puternic, încât a spart geamurile de la un liceu aflat în apropiere. (Agerpres/ FOTO IGSU)