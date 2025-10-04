Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 10:10

Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea actualului mandat, a afirmat vineri, 3 octombrie, premierul Ilie Bolojan, la prezentarea bilanțului primelor 100 de zile de activitate.

„Degeaba crești taxe, dacă nu le și colectezi”, a subliniat el, vorbind despre încasarea veniturilor. În acest sens, finalizarea digitalizării ANAF și a vămilor, combaterea evaziunii fiscale și a muncii la negru, au fost menționate printre priorități.

Cealaltă componentă a guvernării, limitarea cheltuielilor statului, are ca urgență reforma din administrație, în contextul eforturilor de întărire a disciplinei bugetare și a repunerii economiei pe baze solide.

Pentru acest lucru este nevoie de mai mulți oameni în economia reală, a precizat Ilie Bolojan, menționând o serie de măsuri luate în calcul cu acest scop.

„Creșterea vârstei de pensionare anticipată, e insuportabil economic și nici de acceptat social să ai oameni care se pensionează la 48-50 de ani, cu pensii cât salariile. Reducerea perioadei de șomaj este o necesitate, pentru că în aproape toate marile orașe din România nu ai cu cine să lucrezi și sectorul privat duce o lipsă serioasă de forță de muncă. Descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale. De asemenea, e nevoie ca cheltuielile sociale să fie orientate strict către cei cu venituri mici și orice suprapunere de venituri în această zonă, orice fel de acordare nejustificată, trebuie oprită în așa fel încât și în această zonă resursele pe care le avem să se ducă la cei care, într-adevăr, au nevoie de sprijin”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Rador/FOTO gov.ro