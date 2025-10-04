Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Prioritatea Guvernului actual este reducerea deficitului bugetar

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 10:10

Guvernul va urma în continuare principalele direcții pe care și-a concentrat activitatea de la preluarea actualului mandat, a afirmat vineri, 3 octombrie, premierul Ilie Bolojan, la prezentarea bilanțului primelor 100 de zile de activitate.

„Degeaba crești taxe, dacă nu le și colectezi”, a subliniat el, vorbind despre încasarea veniturilor. În acest sens, finalizarea digitalizării ANAF și a vămilor, combaterea evaziunii fiscale și a muncii la negru, au fost menționate printre priorități.

Cealaltă componentă a guvernării, limitarea cheltuielilor statului, are ca urgență reforma din administrație, în contextul eforturilor de întărire a disciplinei bugetare și a repunerii economiei pe baze solide.

Pentru acest lucru este nevoie de mai mulți oameni în economia reală, a precizat Ilie Bolojan, menționând o serie de măsuri luate în calcul cu acest scop.

„Creșterea vârstei de pensionare anticipată, e insuportabil economic și nici de acceptat social să ai oameni care se pensionează la 48-50 de ani, cu pensii cât salariile. Reducerea perioadei de șomaj este o necesitate, pentru că în aproape toate marile orașe din România nu ai cu cine să lucrezi și sectorul privat duce o lipsă serioasă de forță de muncă. Descurajarea acordării nejustificate a concediilor medicale. De asemenea, e nevoie ca cheltuielile sociale să fie orientate strict către cei cu venituri mici și orice suprapunere de venituri în această zonă, orice fel de acordare nejustificată, trebuie oprită în așa fel încât și în această zonă resursele pe care le avem să se ducă la cei care, într-adevăr, au nevoie de sprijin”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Rador/FOTO gov.ro

Etichete:
49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea
Naţional sâmbătă, 4 octombrie 2025, 05:47

49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea

Vremea nefavorabilă de vineri a provocat probleme în 49 de localități din 14 județe, anunță IGSU. Forțele de intervenție au acționat pentru...

49 de localități din 14 județe, afectate de vremea rea
Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027
Naţional vineri, 3 octombrie 2025, 09:52

Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027

Nouă proiecte de investiţii în spitale cu şantiere în derulare au fost transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027, cu...

Alexandru Rogobete: Nouă proiecte transferate din PNRR în Programul Sănătate 2021 – 2027
METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 12:13

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textului și hărții;...

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe
Risc de inundații în mai multe județe din România
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 11:16

Risc de inundații în mai multe județe din România

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc de inundații în mai multe județe din România
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:58

Aproape două treimi dintre cei interesați de apartamente se așteaptă la creșterea prețurilor

Aproape două treimi dintre potențialii cumpărători anticipează noi majorări de prețuri pe piața imobiliară, pe fondul inflației, al...

Aproape două treimi dintre cei interesați de apartamente se așteaptă la creșterea prețurilor
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:51

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut

Romsilva oferă populației aproximativ două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la un preț de bază similar cu cel de anul trecut, între...

Două milioane de metri cubi de lemn pentru foc la prețul de anul trecut
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 08:49

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice

A trecut rectificarea bugetară, dar reforma administraţiei publice e blocată în continuare de opiniile diferite ale partidelor din coaliţie...

Continuă negocierile pentru reforma administraţiei publice
Naţional joi, 2 octombrie 2025, 07:47

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit

Înmatriculările de mașini noi în România au crescut cu 39% în septembrie față de aceeași perioadă din 2024, dar s-au redus cu 5,1% după...

Înmatriculările de maşini noi în România s-au înmulțit