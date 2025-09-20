Ascultă Radio România Iași Live
Primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO încep să intre în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 septembrie 2025, 10:02

De astăzi încep să intre în România, pe la Curtici, primele coloane de tehnică militară ale trupelor din ţările membre NATO care vor lua parte la exerciţiul multinaţional planificat denumit Dacian Fall.

Programat să se desfăşoare în România şi Bulgaria între 20 octombrie-13 noiembrie, exerciţiul ca obiectiv principal integrarea structurilor subordonate şi afiliate Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est cu sediul la Bucureşti. El marchează totodată etapa finală de ridicare la nivel de brigadă a grupurilor de luptă NATO din cele două ţări, după cum a precizat generalul Dorin Toma, comandantul acestei structuri aliate:

Dorin Toma: Exerciţiul Dacian Fall 25 este punctul culminant al unui proces care a început acum trei ani de zile, de integrare, de interoperabilitate, de testare a viabilităţii planurilor pe care le avem, deci nu este nimic nou şi sperăm că acest exerciţiu va fi un succes. Sunt peste 5.000 de militari, se desfăşoară în foarte multe locaţii pe teritoriul României, dar şi în Bulgaria în acelaşi timp şi încercăm ca toate activităţile pe care le planificăm să nu influenţeze în mod negativ activitatea populaţiei civile. (Rador/ FOTO facebook.com/mapn.ro)

