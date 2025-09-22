Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 12:32

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de inculpatul CHELARIU CLAUDIU DANIEL, primar al comunei Mihălășeni, județul Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale).

În ordonanța procurorilor se arată că, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, acesta ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri. Banii ar fi fost primiți prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Chelariu nu are voie să se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălășeni și să exercite desfășoare/exercite funcția de primar al comunei Mihălășeni.

Instanța a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului.

Până la o decizie definitivă, inculpabilul beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție.

