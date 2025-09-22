Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Publicat de Andreea Drilea, 22 septembrie 2025, 12:32

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de inculpatul CHELARIU CLAUDIU DANIEL, primar al comunei Mihălășeni, județul Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (4 acte materiale).

 În ordonanța procurorilor se arată că, în perioada aprilie 2024 – 02 aprilie 2025, acesta ar fi pretins, cu titlu de mită, de la un administrator de societate comercială, în repetate rânduri, suma de 550.000 de lei, din care ar fi primit 500.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea plăților aferente unui contract de modernizare de drumuri. Banii ar fi fost primiți prin intermediul unei firme înregistrate pe numele unei persoane din familia inculpatului.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Chelariu nu are voie să se deplaseze în sediul primăriei comunei Mihălășeni și să exercite desfășoare/exercite funcția de primar al comunei Mihălășeni.

Instanța a dispus sechestru asigurător în limita sumei de 500.000 lei asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului.

Până la o decizie definitivă, inculpabilul beneficiază de principiul prezumției de nevinovăție.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 16:28

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

La Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost realizate patru transplanturi renale. Persoanele care au...

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași
ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:59

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor...

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:52

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC

O anchetă a BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica...

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:25

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este egală cu cea a nopţii, apoi durata...

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 13:20

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0753 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 12:19

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chişinău, desfăşoară luni percheziţii pe...

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 11:57

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic. Rectorul instituției,...

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 10:40

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut

Autorităţile au emis, weekend-ul trecut, patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut