Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

Primăria Piatra-Neamţ a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete electrice, după decesul unui copil

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 11:28

UPDATE – Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamţ, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, primarul Adrian Niţă.

Decizia a fost luată după ce un copil de 15 ani, care închiriase o trotinetă, a căzut şi câteva zile mai târziu a decedat.

Edilul a precizat că deja trotinetele nu mai pot fi închiriate iar până la finalul lunii, acestea trebuie ridicate de reprezentanţii firmei.

‘Conform legii, nu poţi avea control asupra stării tehnice a trotinetei. Poate să aibă defecte şi să o preia un copil care nu ştie de aceste defecte. Avem 16.000 de minori în Piatra-Neamţ şi nu cred că aceste trotinete aduc vreun beneficiu. Am luat şi transmis decizia de reziliere a contractului. Am avut o sumă derizorie pe care a trebuit să o returnăm acestei companii, în baza contractului. Repet, nu cred că aducea vreun beneficiu oraşului, acest contract’, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Pe 13 septembrie, un minor în vârstă de 15 ani care circula pe trotinetă a căzut şi a fost transportat în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ şi, ulterior, la Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.

Pentru că starea copilului era deosebit de gravă şi cu leziuni ireversibile, părinţii săi au acceptat, câteva zile mai târziu să doneze organele.

În primele nouă luni ale acestui an, în judeţul Neamţ s-au produs nouă accidente grave cu persoane care circulau pe trotinete.

Opt oameni au fost răniţi iar un copil a decedat. AGERPRES

Datele Poliției arată că numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice este în creștere, iar în acest context, Piatra Neamț a devenit primul oraș din România care a interzis circulația acestor dispozitive închiriate.

Măsura a intrat în vigoare de luni și a fost luată după moartea unui tânăr de 15 ani, care a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap, iar medicii nu l-au mai putut salva.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 13:15

(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului

Joi vor avea loc noi dialoguri cu reprezentanții primăriilor din Ciurea, Miroslava și Iași în vederea deblocării expropierilor necesare...

(AUDIO) Dialoguri pentru deblocarea exproprierilor necesare realizării extinderii șoselii de centură a Iașului
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 12:26

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor....

Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 11:34

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie

UPDATE 11:35 – Curtea Constituţională a României a amânat, miercuri, pentru 8 octombrie, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie...

CCR: Sesizarea pe Legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – amânată pe 8 octombrie
ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:54

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți

ISTORIE și MUZICĂ, seria culturală interdisciplinară centrată pe evocarea unor personalități și momente importante din istoria României,...

ISTORIE și MUZICĂ, a IV-a ediție a seriei de conferințe-concert se deschide pe 1 octombrie, de Ziua Internațională a Muzicii, la Rădăuți
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:47

Un artist, un pian, un țambal – Cătălin Răducanu revine la Palatul Culturii din Iași

Ateneul Național din Iași continuă tradiția promovării muzicii de calitate prin reluarea proiectului Un artist, un pian, un țambal, un concept...

Un artist, un pian, un țambal – Cătălin Răducanu revine la Palatul Culturii din Iași
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:36

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din...

Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:33

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 24-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și...

METEO: Răcire accentuată și intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării
Prim plan miercuri, 24 septembrie 2025, 10:30

RUSALKA ajunge la Iași: proiecția de gală a filmului regizat de Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, are loc pe 10 octombrie la Cinema Ateneu

RUSALKA, regizat de Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, cu o...

RUSALKA ajunge la Iași: proiecția de gală a filmului regizat de Claudiu Mitcu, cu Maia Morgenstern, are loc pe 10 octombrie la Cinema Ateneu