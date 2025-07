Primăria Piatra-Neamţ a alocat 100.000 de lei pentru ajutorarea sinistraţilor din Borca şi Farcaşa

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 iulie 2025, 07:09

Primăria municipiului Piatra-Neamţ a alocat, în urma unei şedinţe de îndată organizată miercuri, 100.000 de lei pentru ajutorarea sinistraţilor inundaţiilor din comunele Borca şi Farcaşa.

‘Oamenii de acolo au trăit zile de coşmar. Casele le-au fost lovite de viituri, lucruri strânse într-o viaţă au fost pierdute într-o clipă. E greu să înţelegi ce înseamnă să-ţi fie luată liniştea până nu vezi durerea în ochii celor rămaşi fără nimic. Nu am putut să rămân indiferent şi astăzi am iniţiat şi aprobat în Consiliul Local un proiect de hotărâre prin care am alocat suma de 100.000 de lei pentru a ajuta aceşti oameni care au nevoie de sprijin acum, nu mâine’, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Niţă.

Cu banii alocaţi prin hotărârea Consiliului Local vor fi cumpărate 40 de frigidere, 40 de maşini de spălat şi 20 de plite pentru gătit.

Concomitent cu această hotărâre, municipalitatea a deschis şi un punct de colectare a ajutoarelor din partea populaţiei pentru sinistraţi.

În urma inundaţiilor din noaptea de duminică spre luni au fost afectate 210 gospodării din comuna Farcaşa şi 33 de gospodării din comuna Borca.

Aproape 1.000 de oameni din aceste comune s-au autoevacuat sau au fost evacuaţi de pompieri din calea viiturii formate pe râul Bistriţa. (Agerpres/ FOTO Facebook CJ NT)