Primăria Bacău a contractat un nou împrumut, în valoare de 14 milioane de euro, de la BERD, pentru iluminatul public

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 august 2025, 07:45 / actualizat: 24 august 2025, 8:48

Primăria din Bacău a contractat un nou împrumut extern, în valoare de 14 milioane de euro, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

inanţarea vizează continuarea modernizării reţelei de iluminat public din municipiu, prin reabilitarea zonelor care nu au fost incluse în proiectul anterior.

Împrumutul de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare va fi garantat cu veniturile bugetului local şi cu conturile municipiului, în limita serviciului anual al datoriei. Investiţiile în municipiul Bacău realizate cu împrumuturi nu se vor opri aici, după cum ne-a declarat primarul oraşului, Lucian Stanciu Viziteu.

Lucian Stanciu Viziteu: Avem un proiect care a făcut aproximativ jumătate din oraş şi acum vrem să modernizăm şi restul de oraş, înseamnă lămpi noi, cu consum foarte redus de energie electrică, reţele electrice, camerete, deci, un sistem public modern, care să consume şi mai puţini bani pentru băcăuani şi să ofere şi o calitate mai bună de vizibilitate seara. În acelaşi timp, aşteptăm să finalizăm şi documentaţiile pentru alte proiecte, deosebit de importante, şi, în funcţie de anvelopa acestora şi de posibilităţile bugetare, vom veni din nou în faţa Consiliului Local cu un mix de proiecte care să fie finanţate din fonduri rambursabile.

Proiectul de modernizare a iluminatului stradal în Bacău vizează extinderea lucrărilor pe restul reţelei oraşului, estimată la aproximativ 198 de kilometri. (Rador/ FOTO

