Preşedinţia va publica o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 08:51

Preşedinţia va publica, astăzi, o sinteză a sesizărilor primite de la magistraţi cu privire la problemele din justiţie. Şeful statului a anunţat că a primit sute de pagini de materiale relevante, pe care le va parcurge înainte de consultările programate mâine, la Palatul Cotroceni.

Reporter: Nicoleta Turcu – Nicuşor Dan precizează, într-o postare pe Internet, că vor avea loc mai multe runde de discuţii, fără limită de timp, iar acestea se vor desfăşura fie cu grupuri de magistraţi, fie individual, cu cei care au solicitat în mod expres acest lucru. Accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala de discuţii, pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor, a precizat şeful statului, care a adăugat că la finalul zilei de consultări va susţine o conferinţă de presă. Iniţiativa preşedintelui a venit după ce câteva sute de procurori şi judecători au semnat un mesaj de susţinere pentru magistraţii care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre problemele din sistemul judiciar. Între timp, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului privind constituirea, organizarea şi atribuţiile Comitetului pentru analiza şi reviziuirea legislaţiei din domeniul justiţiei. Ilie Bolojan a estimat că propunerile vor fi prezentate până la finalul lunii ianuarie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro