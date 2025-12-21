Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 09:22

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond, chiar şi după ce aceasta a fost reexaminată de Parlament.

Este o schimbare esenţială, decisă recent de CCR, a precizat Nicuşor Dan într-o postare pe Facebook.

Această hotărâre reprezintă o revenire la practica constituţională anterioară anului 2018 şi întăreşte semnificativ poziţia preşedintelui ca garant al respectării legii fundamentale, notează Nicuşor Dan.

El a mai spus că această clarificare a fost făcută de judecătorii constituţionali în urma sesizării sale.

