Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni

Prim plan

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 06:52

Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie.

Şeful statului a adresat săptămâna trecută invitaţia de a avea o discuţie ‘fără limită de timp’, luni, începând cu ora 10:00, tuturor magistraţilor care vor să reclame problemele din sistem.

Sâmbătă, acesta a anunţat că luni consultările vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

A doua zi, într-o conferinţă de presă, preşedintele Nicuşor Dan a informat că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii şi că există o teamă în rândul acestora că participarea la o astfel de întâlnire ar putea avea repercusiuni. În acest context, şeful statului a anunţat că luni, la ora 10:00, va organiza o discuţie pentru toţi cei care doresc să îşi asume public un mesaj. De asemenea, toate întâlnirile private, care erau programate în regim de confidenţialitate, vor fi reprogramate.

‘Toţi cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine (n.r. – luni). Şi dacă mâine se vor face acuze, orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire, de asemenea publică, în care persoanele vizate să poată să-şi exprime opinia, apărarea faţă de acuzele care sunt aduse. Şi, de asemenea, pentru că am văzut chestiunea asta menţionată în spaţiul public, există opinia că actuala situaţie din sistemul de justiţie este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani. De asemenea, oricine vrea în mod public aici să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să facă în mod public’, a transmis Nicuşor Dan.

Iniţiativa sa de a discuta cu magistraţii a venit după ce câteva sute de procurori şi judecători au semnat un mesaj de susţinere pentru cei care au avut curajul să facă dezvăluiri în reportajul Recorder despre problemele din sistemul judiciar.

‘Invitaţia pentru luni dimineaţă a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiţie. (…) Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei’, spunea pe 11 decembrie şeful statului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

