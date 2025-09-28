Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 07:36 / actualizat: 28 septembrie 2025, 8:49

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că mâine dimineaţă va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ.

El a precizat că investiţiile de 10 de milioane de euro făcute în ultimii ani nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Costel Alexe: ”Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini sau înlocui respectarea cu stricteţe a tot ceea ce înseamnă protocol medical când se întâmplă o astfel de tragedie. Consiliul Judeţean Iaşi oferă, ca şi spitalul de altfel, toate informaţiile pe care Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control, Inspecţia Sanitară le vor solicita. Suntem alături în acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmplă în niciun spital din România, iar situaţia punctuală, din punct de vedere managerial şi administrativ, a spitalului de copii o vom analiza, evident, luni dimineaţă la prima oară, pentru că vrem să-mi transmitem un mesaj cât se poate de ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate şi, evident, cu profesionalism.”

Directorul medical al Spitalului „Sfânta Maria”, Cătălina Ionescu, susţine că raportările au fost făcute conform protocolului, după confirmarea a trei cazuri, însă copiii nu au răspuns la tratament. Situaţia de la spitalul din Iaşi nu a rămas fără reacţie din partea Colegiului Medicilor.

Preşedintele instituţiei, Cătălina Poiană, afirmă că sancţiunile aplicate de DSP nu rezolvă problema de fond şi trebuie înţeles cum s-a gestionat situaţia şi ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Radio Iași/FOTO radioiasi.ro

Etichete:
(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 07:44

(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova

Cetățenii Republicii Moldova, pot vota duminică la cele 3 secții de votare amenajate în municipiul Iași. Primarul, Mihai Chirica a anunțat că...

(AUDIO) Trei secţii de votare sunt organizate în municipiul Iaşi, pentru alegerile din Republica Moldova
Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 07:21

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică

Aproape 3,3 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi, duminică, la urne, pentru a-şi desemna noul parlament,...

Parlamentare Republica Moldova: Aproape 3,3 milioane de alegători, aşteptaţi la vot duminică
Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 06:55

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

În Republica Moldova au loc duminică alegeri parlamentare. În România, cetățenii moldoveni vor putea vota într-una dintre cele 23 de secții...

Lista secțiilor de votare din România pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova
Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână
Prim plan duminică, 28 septembrie 2025, 06:30

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână, și au solicitat informații prin intermediul...

Peste 15.000 de persoane s-au arătat interesate de tichetele de energie, în ultima săptămână
Prim plan sâmbătă, 27 septembrie 2025, 16:52

(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță demiteri la Spitalului de Copii „Sfânta Maria” și la DSP Iași

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a cerut schimbarea din funcţie a managerului Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din...

(AUDIO) Ministrul Sănătății anunță demiteri la Spitalului de Copii „Sfânta Maria” și la DSP Iași
Prim plan sâmbătă, 27 septembrie 2025, 12:15

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași

La Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iași nu au fost urmate în totalitate protocoalele medicale și, pe de altă parte nu au fost aplicate...

(AUDIO/FOTO) Deputatul USR, Emanuel Ungureanu: nereguli grave la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași
Prim plan sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:20

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, merge sâmbătă la Iași, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf. Maria’....

Ministrul Sănătății merge, astăzi, la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iași, unde va coordona controlul
Prim plan sâmbătă, 27 septembrie 2025, 11:15

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Spitalul Municipal din Rădăuți, 11 pacienți fiind evacuați. Reprezentanții...

Suceava: Incendiu la Spitalul Municipal Rădăuți; 11 pacienți au fost evacuați