Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a anunţat că mâine va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ

Publicat de Andreea Drilea, 28 septembrie 2025, 07:36 / actualizat: 28 septembrie 2025, 8:49

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a anunţat că mâine dimineaţă va fi analizată situaţia de la Spitalul „Sfânta Maria”, din punct de vedere managerial şi administrativ.

El a precizat că investiţiile de 10 de milioane de euro făcute în ultimii ani nu pot suplini respectarea strictă a protocoalelor medicale.

Costel Alexe: ”Din păcate, cred că se întâmplă în majoritatea spitalelor din ţară, indiferent cât de mulţi bani se investesc sau cât de moderne sunt dotările, ele nu pot suplini sau înlocui respectarea cu stricteţe a tot ceea ce înseamnă protocol medical când se întâmplă o astfel de tragedie. Consiliul Judeţean Iaşi oferă, ca şi spitalul de altfel, toate informaţiile pe care Ministerul Sănătăţii, Corpul de Control, Inspecţia Sanitară le vor solicita. Suntem alături în acest proces, pentru că ne dorim ca astfel de cazuri să nu se mai întâmplă în niciun spital din România, iar situaţia punctuală, din punct de vedere managerial şi administrativ, a spitalului de copii o vom analiza, evident, luni dimineaţă la prima oară, pentru că vrem să-mi transmitem un mesaj cât se poate de ferm: copiii comunităţii noastre trebuie să fie îngrijiţi cu celeritate şi, evident, cu profesionalism.”

Directorul medical al Spitalului „Sfânta Maria”, Cătălina Ionescu, susţine că raportările au fost făcute conform protocolului, după confirmarea a trei cazuri, însă copiii nu au răspuns la tratament. Situaţia de la spitalul din Iaşi nu a rămas fără reacţie din partea Colegiului Medicilor.

Preşedintele instituţiei, Cătălina Poiană, afirmă că sancţiunile aplicate de DSP nu rezolvă problema de fond şi trebuie înţeles cum s-a gestionat situaţia şi ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Radio Iași/FOTO radioiasi.ro