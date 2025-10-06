Ascultă Radio România Iași Live
Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 08:05

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară.

El a spus că a convenit deja cu reprezentanţii acestora să promoveze produsele româneşti competitive în lanţurile de magazine.

Ilie Bolojan mai vrea să identifice modul în care pot fi susţinute cele mai performante firme din sectorul procesării produselor agricole.(Rador/ FOTO gov.ro)

 

