Precizări despre situaţia de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi

1 octombrie 2025

Datele preliminare ale controalelor făcute la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şapte copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie periculoasă, arată încălcări grave ale protocoalelor pentru limitarea şi controlul infecţiilor asociate activităţii medicale.

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, în emisiunea „Probleme la zi”, de la Radio România Actualităţi, că anchetele sunt încă în desfăşurare şi secţia ATI este în continuare închisă.

Se mai iau probe, se fac teste microbiologice şi verificări. Medicul infecţionist Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului „Matei Balş” din Capitală, a explicat, în aceeaşi emisiune, că bacteria cu care s-au infectat copiii există inclusiv în natură.

Problema este că specialiştii ar trebui să intervină foarte repede atunci când un agent patogen este descoperit în spital, mai ales într-o secţie în care sunt trataţi pacienţi cu sistem imunitar compromis:

„Aceste infecţii, până în urmă cu ceva timp, erau din păcate subdiagnosticate în România. Nu spun că acum e perfect. Aceste infecţii, din păcate, nu pot să ajungă la zero. Nu există spitale în lumea asta unde să nu avem infecţii nozocomiale. În afară de diagnostic, am o problemă legată de intervenţia, care trebuie să fie foarte rapidă când apare un astfel de caz, de exemplu, într-o secţie de terapie intensivă. Adică faptul că de acolo ajung la un focar, ajung la mai multe cazuri, este o problemă reală şi acolo trebuie să ne gândim care sunt cauzele care au făcut să ajungi la mai multe cazuri în momentul în care intervenţia ar trebui să fie pe măsură, adică foarte rapidă”, a declarat Adrian Marinescu.

FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

