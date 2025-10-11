Poliţia Română a anunţat o captură record de bancnote false în Portul Constanţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 09:44

Poliţia Română a anunţat ieri o captură record de bancnote false în Portul Constanţa.

Potrivit unui comunicat, au fost confiscate 160 de cutii în care se aflau bani în valoare de 960 milioane de euro.

Poliţişti au spus că bancnotele au fost reţinute în cadrul unei operaţiuni internaţionale care vizează tocmai identificarea de colete suspecte care conţin bani contrafăcuţi.

În spaţiul public s-a creat însă o controversă în legătură cu această captură, după ce s-a observat că bancnotele respective sunt inscripţionate ca şi cum ar fi recuzită de film.

Pe toate hârtieile este scris mesajul „prop copy”, în traducere „copie de recuzită”, iar în comunicatul Poliţiei se precizează că bancnotele nu aveau serie.

Într-o primă reacţie, poliţiştii au spus că au existat cazuri de tentative de a plasa în circulaţie astfel de bancnote.

Ulterior, oamenii legii au precizat pe Facebook că persoanele care au comandat bancnotele nu intenţionau să le folosească în filme, ci să le introducă în circulaţie.(Rador/ FOTO Poliția Română)