Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Plenul Senatului va dezbate şi vota, astăzi, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 06:10

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă împotriva ministrului de Interne, prin care AUR îşi propune evaluarea ‘responsabilităţii politice şi morale’ a lui Cătălin Predoiu, informează site-ul forului legislativ.

Moţiunea AUR este intitulată ‘România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu’, fostul premier (1910-1912) Petre Carp fiind citat în prima parte a titlului.

Liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus moţiunea simplă pe 17 decembrie, documentul fiind semnat de 42 de senatori din Opoziţie (28 AUR, 12 Pace-Întâi România şi 2 neafiliaţi).

‘Obiectivul acestei moţiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilităţii politice şi morale a ministrului însuşi. Într-un stat democratic, funcţia publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eşecuri repetate, intervenţia Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezenţa în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo’, se arată în textul moţiunii.

Semnatarii moţiunii susţin că Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este politizat, cu atribuţii şi competenţe ‘suprapuse’, că ‘nu îşi respectă obligaţiile internaţionale asumate în relaţiile cu partenerii externi’ şi că există ‘ingerinţe directe’ în concursurile organizate pentru funcţiile de conducere.

Funcţiile ocupate de ministrul Predoiu reprezintă, pentru semnatarii documentului, ’12 ani de privilegii’.

‘Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu şi în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (…). Actualii guvernanţi au reuşit performanţa de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eşec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (…) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiţă pentru a ieşi din ţară chiar înainte de pronunţarea condamnării definitive’, se mai arată în moţiune.

Senatorii AUR acuză ‘practicile abuzive de intimidare a opoziţiei democratice, pe care poliţia, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma şi în timpul fiecărui proces electoral’.

Potrivit AUR, ‘responsabilitatea ministerială şi acţiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept’.

‘Această moţiune simplă este un semnal clar, Parlamentul nu acceptă normalizarea abuzului, nu acceptă intimidarea cetăţenilor şi nu acceptă transformarea forţelor de ordine în instrumente politice. Norocul nu este infinit. Mandatele lui Predoiu, din păcate, par să fie. Vă chemăm să votaţi această moţiune nu din raţiuni politice, ci din respect pentru democraţie, pentru statul de drept şi pentru cetăţenii care aşteaptă de la noi curaj, nu tăcere. Votaţi această moţiune, altfel riscăm să rămânem fără noroc, dar cu Predoiu veşnic la butoane’, se mai arată în document. (Agerpres/ FOTO cdep.ro)

Etichete:
Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 10:00

Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române

Un atac cibernetic de tip răscumpărare a vizat ieri mai multe staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române şi a zece...

Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române
Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 07:53

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989

La Bucureşti, continuă astăzi seria manifestărilor publice de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989. Sunt programate...

Manifestări de comemorare a 36 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989
Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 07:50

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026

Guvernul urmează să adopte săptămâna aceasta proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei începând cu 1...

Guvernul urmează să adopte proiectul de hotărâre privind majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026
Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni
Naţional luni, 22 decembrie 2025, 06:52

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie....

Preşedintele Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie, la Cotroceni
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 11:41

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă

Tot mai multe persoane au gripă – 5.700 de bolnavi au primit acest diagnostic săptămâna trecută, iar aproape 93.000 au avut infecţii...

Creşte numărul îmbolnăvirilor de gripă
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 11:38

Atenţionare a directorului ANPC privind unele citrice de pe piaţa din România

Directorul general în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenţia că în magazinele din România se...

Atenţionare a directorului ANPC privind unele citrice de pe piaţa din România
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 09:22

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza Curtea Constituţională cu privire la o lege pentru orice motive, inclusiv de fond,...

Preşedintele României îşi recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive
Naţional duminică, 21 decembrie 2025, 09:18

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră

Eliminarea probei teoretice pentru şoferii care vor să obţină permis de conducere şi pentru alte categorii auto este criticată de specialiştii...

Eliminarea unor anumite probe pentru obţinerea permisului de conducere este criticată de specialiştii în circulaţia rutieră