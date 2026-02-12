Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală; prejudiciul – aproximativ 2.000.000 de lei

Publicat de Andreea Drilea, 12 februarie 2026, 08:19

Patruzeci de percheziţii au loc joi în şase judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, pun în aplicare 40 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţele Mureş (30), Braşov (2), Iaşi (2), Olt (2), Cluj (1), Argeş (1) şi municipiul Bucureşti (2).

Activităţile au loc într-un dosar de urmărire penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în modalitatea înregistrării în evidenţele contabile, în perioada 2020 – 2025, de către mai multe societăţi comerciale coordonate de un grup de persoane din judeţul Mureş, a unor facturi fiscale fără conţinut real, arată sursa citată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.

În cauză, s-a dispus ridicarea unor documente şi efectuarea unor audieri în judeţele Suceava, Bihor, Neamţ, Ilfov, Satu Mare şi municipiul Bucureşti.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciului de Ordine Publică, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Acţiuni Speciale, Biroului Pentru Protecţia Animalelor, serviciilor de investigare a criminalităţii economice Braşov, Iaşi, Olt, Cluj, Argeş, Suceava, Satu Mare, Bihor, Neamţ, Ilfov, Sector 5, Sector 3 şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro