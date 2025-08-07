Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi se circulă pe un singur fir

Pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi se circulă pe un singur fir

Pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi se circulă pe un singur fir

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:16

Sunt probleme pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi, unde se circulă pe un singur fir. Acolo s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist.

Dalia State, de la Centrul Infotrafic: Vă aduc la cunoştinţă un accident rutier mortal produs în această dimineaţă pe DN22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi. Este vorba despre o coliziune puternică în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist. Din păcate, în urma impactului a rezultat decesul biciclistului, care nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Circulaţia rutieră se desfăşoară doar pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor.

Pe majoritatea drumurilor naţionale se circulă bine, pe un carosabil uscat şi vizibilitate bună. Totuşi, este aglomeraţie pe drumul care duce către Vama Giurgiu-Ruse, dar şi în apropierea marilor oraşe.

Dalia State: Se circulă în general în condiţii de fluenţă în această perioadă a concediilor, cu valori de trafic reduse pe majoritatea şoselelor de viteză. Este însă trafic intens şi în această dimineaţă pe DN5 Giurgiu-Ruse, e formată coloană de autovehicule la ieşirea din ţară şi intrarea în Bulgaria. Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, sfătuim şoferii să ia în calcul şi folosirea de rute alternative prin judeţele Dolj, Teleorman, Călăraşi sau Constanţa. Iar pentru o circulaţie în siguranţă le recomand şoferilor să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi drum, fără a depăşi limitele legale stabilite pentru fiecare şosea, să se asigure constant înainte de fiecare manevră, să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv şi să nu urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool sau substanţe interzise. (Rador/ FOTO arhiva/ ISU)

Etichete:
Funeralii Ion Iliescu/Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; astăzi – zi de doliu naţional
Prim plan joi, 7 august 2025, 07:47

Funeralii Ion Iliescu/Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; astăzi – zi de doliu naţional

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III. Joi dimineaţa, în Sala Unirii de la...

Funeralii Ion Iliescu/Fostul preşedinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; astăzi – zi de doliu naţional
Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie
Prim plan joi, 7 august 2025, 05:56

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie

Pacienţii cu afecţiuni cronice care sunt înregistraţi în anumite programe naţionale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de...

Pacienţii cu afecţiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate fără trimitere de la medicul de familie
Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
Prim plan joi, 7 august 2025, 05:53

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

Sesiunea a doua a Bacalaureatului continuă joi şi vineri cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie...

Bacalaureatul continuă cu evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
Furtună puternică la Iași. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt
Prim plan miercuri, 6 august 2025, 17:21

Furtună puternică la Iași. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt

 O furtună puternică a doborât mai mulți copaci, în această după-amiază, în municipiul Iași. Un arbore a căzut peste un autoturism...

Furtună puternică la Iași. Mai mulți copaci au fost doborâți de vânt
Prim plan miercuri, 6 august 2025, 13:00

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații

România trebuie să propună modificarea unui program operațional, regional sau național, pentru a redirecționa fonduri europene către județele...

(EXCLUSIV) Sprijin rapid de la Bruxelles: Comisia Europeană, pregătită să acorde pre-finanțare urgentă pentru zonele afectate de inundații
Prim plan miercuri, 6 august 2025, 11:27

Risc crescut de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară

FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale...

Risc crescut de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară
Prim plan miercuri, 6 august 2025, 11:17

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică

UPDATE ora 11:25 – Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunţă că membrii din conducerea partidului au decis să nu mai...

Grindeanu: Am decis să nu participăm la şedinţele coaliţiei până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică
Prim plan miercuri, 6 august 2025, 10:22

Meteorologii anunță cod galben de caniculă dar și cod portocaliu de vreme severă

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 06-08-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 6 august,...

Meteorologii anunță cod galben de caniculă dar și cod portocaliu de vreme severă