Pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi se circulă pe un singur fir

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 august 2025, 10:16

Sunt probleme pe Drumul Naţional 22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi, unde se circulă pe un singur fir. Acolo s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist.

Dalia State, de la Centrul Infotrafic: Vă aduc la cunoştinţă un accident rutier mortal produs în această dimineaţă pe DN22B, la ieşirea din municipiul Brăila spre Galaţi. Este vorba despre o coliziune puternică în care au fost implicate un autoturism şi un biciclist. Din păcate, în urma impactului a rezultat decesul biciclistului, care nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Circulaţia rutieră se desfăşoară doar pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliţiştilor.

Pe majoritatea drumurilor naţionale se circulă bine, pe un carosabil uscat şi vizibilitate bună. Totuşi, este aglomeraţie pe drumul care duce către Vama Giurgiu-Ruse, dar şi în apropierea marilor oraşe.

Dalia State: Se circulă în general în condiţii de fluenţă în această perioadă a concediilor, cu valori de trafic reduse pe majoritatea şoselelor de viteză. Este însă trafic intens şi în această dimineaţă pe DN5 Giurgiu-Ruse, e formată coloană de autovehicule la ieşirea din ţară şi intrarea în Bulgaria. Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, sfătuim şoferii să ia în calcul şi folosirea de rute alternative prin judeţele Dolj, Teleorman, Călăraşi sau Constanţa. Iar pentru o circulaţie în siguranţă le recomand şoferilor să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi drum, fără a depăşi limitele legale stabilite pentru fiecare şosea, să se asigure constant înainte de fiecare manevră, să evite depăşirile periculoase şi orice comportament agresiv şi să nu urce la volan obosiţi sau dacă au consumat alcool sau substanţe interzise. (Rador/ FOTO arhiva/ ISU)