Numărul incendiilor de vegetaţie a crescut alarmant în România

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 august 2025, 13:33

Numărul incendiilor de vegetaţie a crescut alarmant anul trecut în România, fiind înregistrate mai bine de 20.000 de intervenţii pentru stingerea lor, arată datele Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Situaţia este îngrijorătoare şi acum, doar în prima jumătate a acestui an au fost semnalate peste 8.200 de astfel de incendii.

De cele mai multe ori, ele se produc din cauza oamenilor, mai atrag atenţia pompierii.

Multe dintre aceste incendii sunt cauzate de arderea intenţionată a vegetaţiei pentru igienizarea terenurilor, practică interzisă de lege, dar ignorată de oameni şi folosită în continuare. Este extrem de periculoasă, iar în condiţii de vânt sau temperaturi ridicate, focul poate scăpa rapid de sub control. Aruncarea neglijentă a ţigărilor aprinse, focurile nesupravegheate sau folosirea echipamentelor care generează scântei în apropierea vegetaţiei uscate reprezintă alte cauze, mai spun pompierii. Ei mai subliniază că intervenţiile pentru stingerea incendiilor nu sunt uşoare, cele mai dificile zone sunt cele montane, unde accesul este extrem de complicat. În lupta cu flăcările, pompierii beneficiază de sprijinul resurselor aeriene, inclusiv aeronavele ale Ministerului Apărării şi Inspectoratului de Aviaţie, care joacă un rol important în misiunile de stingere a incendiilor. Pompierii atrag atenţia că o singură secundă de neglijenţă poate duce la tragedii. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)