Nu există intenția de a crește TVA anul viitor, susține ministrul Finanțelor

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 noiembrie 2025, 17:39

Ipoteza creşterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul pentru 2026, iar eventuala adoptare a altor măsuri va fi discutată în coaliţie – a declarat marţi ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul de Fiscalitate şi Tehnologie.

El a precizat că autorităţile îşi propun să construiască un buget care să acopere nevoile principale de finanţare ale ţării, în special prin absorbţia fondurilor din PNRR.

Alexandru Nazare: Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Ştiu că au fost foarte multe speculaţii, opinii legate de creşterea TVA-ului. Nu va fi un buget uşor de construit. Sunt perfect conştient, este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbţia cât mai bună a PNRR-ului. Iar discuţiile legate de spaţiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dar dacă vom lua astfel de măsuri noi, le vom avea în coaliţie.

Calendarul de aprobare a bugetului pentru 2026 va fi cel mai probabil agreat săptămâna viitoare, a mai spus ministrul finanţelor. (Rador/ FOTO gov.ro)