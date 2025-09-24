Ascultă Radio România Iași Live
Nou mesaj de ameninţare trimis la şcoli; SRI: Nu sunt elemente că ameninţarea ar fi reală

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 10:36

Un nou mesaj de ameninţare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineaţa, prin mail, către mai multe şcoli din Bucureşti şi din ţară.

Serviciul Român de Informaţii a anunţat că până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că ameninţarea ar fi una reală.

‘Din punctul de vedere al SRI, ameninţarea nu este una specifică. Până în prezent nu sunt identificate elemente care să conducă la concluzia că ameninţarea ar fi una reală. Autorităţile cu competenţe au preluat cazul şi acţionează pentru identificarea autorului’, a informat SRI.

‘Mesajul a fost trimis de pe aceeaşi adresă de mail de pe care au fost trimise şi mesajele anterioare. Atât ieri, cât şi astăzi, Poliţia Română a fost sesizată de către mai multe unităţi şcolare, din Capitală şi mai multe judeţe, cu privire la faptul că unele instituţii de învăţământ au primit mesaje de ameninţare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost ataşate şi ceva fotografii’, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Române, Georgian Drăgan, într-o intervenţie telefonică la Digi24.

El a precizat că, în urma verificărilor efectuate împreună cu SRI, au reieşit indicii că mesajul este fals, dar autorităţile continuă verificările în acest caz, iar anchetatorii au deja câteva piste în lucru.

‘Mesajul de ameninţare a fost primit de pe aceeaşi adresă de mail. Aşadar, persoana care l-a trimis este aceeaşi. Avem câteva piste în lucru la acest moment’, a precizat Drăgan.

‘Atât ieri, 23 septembrie, cât şi astăzi, 24 septembrie, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de ameninţare. Structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală’, a transmis, miercuri, Poliţia Română. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

