Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Noi măsuri fiscale propuse de guvernul Bolojan

Publicat de Andreea Drilea, 15 august 2025, 10:11

Ministerul Finanțelor a publicat noi propuneri de taxe și impozite ce ar urma să fie incluse în pachetul 2 cu măsuri de reducere a deficitului.

Va fi majorată contribuția la sănătate pentru cei cu venituri din activități independente, iar proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt vor fi obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal.

O altă măsură propusă este majorarea cotelor de impozit pentru câștigurile la bursă, adică a veniturilor obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate – sunt printre prevederile incluse în acest proiect, pus în dezbatere publică, cu impact direct și asupra persoanelor fizice.

Rador/FOTO gov.ro

