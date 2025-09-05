Ascultă Radio România Iași Live
Noaptea Muzeelor la Sate aduce la viață vechea Școală din Laza, jud. Vaslui

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 07:42


Noaptea Muzeelor la Sate, ediția a III-a, prinde viață într-un sat vasluian unde liniștea se împletește cu amintirile,  vechea Școală din Laza își redeschide mâine porțile. Nu pentru lecții, ci pentru o călătorie înapoi în timp, acolo unde patrimoniul local și poveștile comunității se întâlnesc cu arta și colecțiile pasionaților.

Comunitatea din Laza va fi gazda unui eveniment cultural deosebit: Noaptea Muzeelor la Sate, ediția a III-a. La inițiativa lui Lavin Teslariu și Rodica Bulboaca, vechea Școală din Laza își redeschide porțile pentru a primi vizitatori dornici de istorie, tradiție și redescoperirea spiritului local.

Atmosfera promite să fie una specială, cu expoziții, întâlniri și povești care readuc la viață memoria locului. În plus, surpriza serii va fi prezența colecționarului Iulian Jalba, care va împărtăși din pasiunea sa și va aduce obiecte de colecție cu totul aparte.

Evenimentul se înscrie în programul național dedicat punerii în valoare a patrimoniului rural și aduce în prim-plan ideea că școlile, casele și spațiile vechi pot deveni nuclee vii de cultură. Pentru săteni și vizitatori deopotrivă, va fi o ocazie rară de a simți cum trecutul se împletește cu prezentul, într-o seară ce promite emoție și inspirație.

Radio Iași/Vasile Geles/FOTO afiș eveniment

