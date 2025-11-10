Nicușor Dan: Suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 13:49

Actualul context de securitate din Europa impune o dezvoltare rapidă a industriei de apărare, iar colaborarea economică româno-germană este binevenită în acest domeniu, a declarat preşedintele Nicuşor Dan la o conferinţă desfăşurată la Bucureşti.

Şeful statului a amintit de investiţia în fabrica de pulberi din judeţul Braşov şi a subliniat că ţara noastră are experienţa, tehnologia şi fondurile necesare pentru continuarea acestor acţiuni.

Germania este principalul investitor străin în ţara noastră, iar 235 de mii de români sunt angajaţi în cadrul unor companii germane, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, care a precizat, totodată, că în actualul context de securitate din Europa este nevoie de o creştere rapidă a industriei de apărare, ceea ce poate reprezenta o oportunitate pentru colaborarea economică româno-germană.

Nicuşor Dan: Suntem nevoiţi să creştem în Europa industria de apărare în mod accelerat şi această necesitate poate să reprezinte o oportunitate pentru economia noastră şi pentru colaborarea între România şi Germania. Exemplul Rheinmetall, fabrica de pulberi, este o investiţie, dar această investiţie va avea nevoie de lanţuri de aprovizionare care vor fi locale şi va duce la un transfer de tehnologie şi know-how, piaţa din România, deci nu vorbim de relocare, vorbim de construirea comună de capabilităţi şi cred că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovaţie şi producţie în zona de industrie de apărare în Europa de Sud-Est.

Industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie, a mai spus şeful statului, şi a adăugat că România stă destul de bine la acest capitol, ceea ce, în opinia sa, poate duce la revitalizarea industriei de profil. (Rador/ FOTO gov.ro)