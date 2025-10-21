Ascultă Radio România Iași Live
Nicușor Dan: Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului

21 octombrie 2025

Reforma pensiilor magistraților va fi adoptată până la finalul anului – și-a exprimat convingerea președintele Nicușor Dan, după ce judecătorii CCR au publicat motivarea deciziei de respingere.

Singura problemă este una procedurală, nerespectarea termenului de 30 de zile de așteptare pentru avizul CSM.

Şeful statului a precizat că în coaliție există consens pe acest subiect.

Nicuşor Dan: Azi Curtea Constituţională a găsit – şi respectăm deciziile Curţii Constituţionale – o obiecţie de formă, nu s-a aşteptat un aviz. Au ieşit deja câțiva din reprezentanții coaliție care au spus că vor reveni cu un proiect care să complinească acest aviz. Am asistat la mai multe discuții în coaliția de guvernare și pot să vă spun că toate cele patru partide și minoritățile naționale au o părere convergentă pe subiectul ăsta şi eu cred că în cursul anului 2025 problema asta va fi rezolvată.

