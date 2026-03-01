Nicuşor Dan: Prioritară în prezent e siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict; le transmit să rămână calmi

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 martie 2026, 16:28

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, într-un mesaj transmis pe Facebook, că România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă în contextul regional de securitate din Orientul Mijlociu, iar prioritară în prezent este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict, cărora le-a recomandat să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile Ministerului Afacerilor Externe şi ale autorităţilor din ţările respective.

‘România este în deplină siguranţă şi nu se află sub niciun fel de ameninţare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, ţara noastră este în afara oricărui pericol. Instituţiile statului român responsabile de politică externă şi securitate monitorizează evoluţia situaţiei şi iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanţe’, a transmis şeful statului.

El a subliniat că ‘prioritară în prezent este siguranţa cetăţenilor români din zonele de conflict’.

‘Cetăţenilor români şi turiştilor aflaţi în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucţiunile şi mesajele transmise de către Ministerul de Externe şi de autorităţile locale din statele în care se află. La MAE funcţionează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure şi rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocaţi ca urmare a închiderii spaţiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu. România va continua să acţioneze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noştri, pentru stabilitate şi securitate. Respectarea drepturilor şi protejarea civililor rămân priorităţi fundamentale’, a mai adăugat preşedintele Nicuşor Dan, în mesajul transmis.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Andrei Ţărnea, a recomandat cetăţenilor români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă, în condiţiile în care situaţia în regiune rămâne în continuare tensionată.

‘Situaţia în regiunea Orientului Mijlociu rămâne în continuare tensionată. Continuă lovituri aeriene cu drone şi rachete în mai multe ţări din regiune. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale multiplelor ţări din Orientul Mijlociu sunt în continuare închise, nu sunt operate zboruri comerciale. Şi pe acest fond, un număr de cetăţeni români se află în imposibilitatea de a călători înspre ţară sau înspre ţările respective. Prioritatea, de fiecare dată, aşa cum s-a văzut în toate cazurile anterioare de circumstanţe similare, este de a asigura siguranţa cetăţenilor români surprinşi în aceste circumstanţe. Ceea ce înseamnă că în acest moment prioritatea este ca ei să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă în ceea ce priveşte siguranţa lor’, a afirmat Andrei Ţărnea duminică, într-o intervenţie la postul Digi 24.

Oficialul MAE a arătat că este extrem de important ca românii aflaţi în aceste ţări să-şi înregistreze prezenţa prin contactarea consulatelor României, să dea numere de telefon şi datele de contact, precum şi locul în care se află. Potrivit acestuia, circa 1.000 de cetăţeni români au contactat aceste misiuni diplomatice şi oficii consulare de la izbucnirea situaţiei de criză sâmbătă dimineaţă.

MAE a informat, sâmbătă, că a ridicat nivelul avertismentelor de călătorie la 6/9 – Evitaţi călătoriile neesenţiale! pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), şi Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE a reamintit că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitaţi orice călătorie! (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)