Nicuşor Dan: Comisia Europeană s-a angajat să vină cu propuneri privind scăderea preţului energiei

13 februarie 2026

Comisia Europeană s-a angajat să vină cu mai multe propuneri privind scăderea preţului energiei, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal.

El a menţionat că Europa nu reuşeşte să fie la fel de competitivă precum Statele Unite ale Americii sau China, din cauza preţului mai ridicat al energiei.

‘Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor, de peste o lună, cu nişte scenarii pe mecanismul de stabilire a preţului, urmând să dezbatem aceste scenarii. S-a discutat foarte mult de mecanismul ETS, adică preţurile pe care companiile le plătesc în momentul în care emit carbon în atmosferă, unde discuţiile au fost destul de contondente între susţinători ai ETS-uri, care şi-au dezvoltat industria de producţie pe regenerabile, şi ţări care nu au făcut-o în acelaşi nivel şi suferă, cum este şi România. Deci o să avem o dezbatere interesantă în iunie, când vom rediscuta cu totul reglementarea. În orice caz, toată lumea a fost de acord că parte din creşterea de preţ vine din speculatorii care operează pe piaţa de certificate, care nu ar trebui să fie admişi în sistem’, a declarat preşedintele, într-o conferinţă de presă susţinută după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care a avut loc la Castelul Alden-Biesen din Belgia.

El a menţionat că la nivel european se conturează o majoritate de state membre care îşi doresc investiţii într-o reţea de energie electrică, cu o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul UE.

‘Cu o oarecare reţinere din partea unor ţări care produc energie ieftină, în special din regenerabile, se conturează o majoritate care îşi doreşte ca Europa să investească într-o adevărată reţea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piaţă unică şi un preţ uniform pe teritoriul Uniunii la energia electrică’, a precizat preşedintele.

În altă ordine de idei, în luna aprilie, Comisia ar urma să propună un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra în orice stat membru.

‘Comisia s-a angajat să vină în aprilie acest an cu o propunere pentru aşa-numitul al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa şi, de asemenea, cu promisiunea de la toată lumea că această dezbatere se va sfârşi la sfârşitul anului 2026’, a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a mai precizat că liderii statelor membre nu îşi doresc o piaţă ‘protecţionistă’, dar că Europa trebuie să răspundă ‘la anumite practici neconcurenţiale’ pentru a-şi proteja sectoarele economice.

‘A existat un acord al tuturor participanţilor, în sensul că nu dorim o piaţă care să fie protecţionistă în Europa. În schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurenţiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a-şi proteja anumite sectoare economice’, a spus el.

Nicuşor Dan a mai declarat că reprezentanţii mediului economic din întreaga Europă ‘se plâng pe bună dreptate’ de birocraţie.

‘Unul din exemple – banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli sunt de două ori mai mulţi decât banii pe care companiile din Europa îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare. Şi asta, bineînţeles, este necompetitiv’, a spus el.

Un alt subiect abordat a vizat stimularea unor domenii precum: inteligenţa artificială, industria aerospaţială sau cybersecurity. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

