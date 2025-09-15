Nicuşor Dan: Aderarea la OCDE – cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 septembrie 2025, 12:43

Aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată, a afirmat, luni, preşedintele Nicuşor Dan.

‘Am avut astăzi o discuţie excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizaţia care reuneşte cele mai dezvoltate economii şi cele mai consolidate democraţii din lume. Totodată, aceasta stabileşte standarde şi repere globale în domenii precum comerţul, finanţele şi tehnologia’, a scris şeful statului pe Facebook.

Potrivit lui, pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, deoarece ‘este cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată, iar experienţa altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ’.

De asemenea, arată preşedintele, acest proces ne va face mai competitivi în atragerea investiţiilor străine şi va creşte interesul investitorilor instituţionali şi vom putea obţine finanţări mai avantajoase pentru a direcţiona mai multe resurse către dezvoltarea ţării noastre.

‘Procesul de aderare al României progresează foarte bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menţinem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor’, apreciază preşedintele României.

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, se află luni în România.

Luni dimineaţă, Mathias Cormann a discutat cu şeful statului, Nicuşor Dan, iar ulterior a mers la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan şi Mathias Cormann au avut o întrevedere şi au participat la reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

Oficialul OCDE se va întâlni şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, dar şi cu preşedintele Camerei, Sorin Grindeanu. (Agerpres/ FOTO presidency.ro)