Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 14:08

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu primarii de comune, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care ar trebui adoptat la sfârşitul acestei luni, se referă şi la reforma administraţiei locale.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat că discuţia de două ore cu şeful guvernului s-a încheiat cu un eşec.

El a reproşat în cadrul întrevederii lipsa unui echilibru, precizând că există măsuri gândite la nivel central care creează probleme bugetelor locale.

Emil Drăghici: Când spun menţinerea unui echilibru, avem cheltuielile cu asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe care le plătim toţi, toate unităţile administrativ-teritoriale din România. Această cheltuială trebuie luată integral de la bugetul de stat, dar este o lene şi o lene la nivelul Ministerul Finanţelor Publice. Pentru că altfel nu-mi explic. 1.000 de lei dacă e de dat, de ce s-o dăm fiecare şi să n-o dea centralizat? Este o formă mascată de înrobire, de escrocare a bugetelor locale. (Rador/ FOTO gov.ro)