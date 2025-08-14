Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Negocieri eșuate între premier și primarii de comune pe tema reformei locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 august 2025, 14:08

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu primarii de comune, în contextul în care cel de-al doilea pachet fiscal, care ar trebui adoptat la sfârşitul acestei luni, se referă şi la reforma administraţiei locale.

Preşedintele Asociaţiei Comunelor din România, Emil Drăghici, a declarat că discuţia de două ore cu şeful guvernului s-a încheiat cu un eşec.

El a reproşat în cadrul întrevederii lipsa unui echilibru, precizând că există măsuri gândite la nivel central care creează probleme bugetelor locale.

Emil Drăghici: Când spun menţinerea unui echilibru, avem cheltuielile cu asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe care le plătim toţi, toate unităţile administrativ-teritoriale din România. Această cheltuială trebuie luată integral de la bugetul de stat, dar este o lene şi o lene la nivelul Ministerul Finanţelor Publice. Pentru că altfel nu-mi explic. 1.000 de lei dacă e de dat, de ce s-o dăm fiecare şi să n-o dea centralizat? Este o formă mascată de înrobire, de escrocare a bugetelor locale. (Rador/ FOTO gov.ro)

Etichete:
Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor
Naţional joi, 14 august 2025, 09:19

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor....

Instituţiile din subordinea guvernului au termen până pe 22 august să prezinte propuneri de reorganizare şi de reducere a cheltuielilor
Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria
Naţional joi, 14 august 2025, 09:00

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară acum, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria. Este vorba în principal de drumul...

Traficul rutier s-a aglomerat pe unele şosele din ţară, la începutul minivacanţei de Sfânta Maria
CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria
Naţional joi, 14 august 2025, 08:34

CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria

CFR a anunţat că va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria. De...

CFR va pune la dispoziţia călătorilor întreaga capacitate de transport disponibilă în minivacanţa de Sfânta Maria
CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Naţional joi, 14 august 2025, 06:53

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie

Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă rudele care le au în întreținere...

CASS suplimentar pentru coasigurați, din septembrie
Naţional joi, 14 august 2025, 06:51

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite

O nouă tentativă de fraudă informatică vizează utilizatorii din România, folosind imaginea e-Guvernare (Sistemul Electronic...

Alertă de fraudă online: „Campanie guvernamentală” falsă cu laptopuri gratuite
Naţional miercuri, 13 august 2025, 18:42

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an

Deficitul României a fost cu 2,2 miliarde de euro mai mare în primele şase luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2024, ajungând...

Deficitul şi datoria externă totală a României au crescut în primele şase luni ale acestui an
Naţional miercuri, 13 august 2025, 18:39

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut miercuri proba la alegere a profilului și specializării. Candidații care s-au...

Candidații din sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut proba la alegere a profilului și specializării
Naţional miercuri, 13 august 2025, 16:40

Ilie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituţii

Performanţa şi responsabilitatea sunt cele două criterii pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea, le-a spus, astăzi, premierul Ilie...

Ilie Bolojan a subliniat că performanţa şi responsabilitatea sunt criteriile pe baza cărora ar trebui făcută reorganizarea în instituţii