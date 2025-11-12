Neamţ: Un şofer prins la volan cu permisul suspendat a încercat să mituiască cu 200 de euro doi poliţişti

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 16:00

Doi polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro.

Astăzi, în jurul orei 09:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Români, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au desfășurat activități de supraveghere și control al traficului rutier, în cadrul unei acțiuni privind verificarea transportului de animale vii pe drumurile publice, în colaborare cu DSVSA Neamț.

În timpul activităților, polițiștii au depistat în flagrant delict, pe DN2 – E85, în localitatea Secuieni un bărbat care transporta animale, fără a deține documente sanitar-veterinare. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta avea dreptul de a conduce suspendat, fapta constituind infracțiune.

Conducătorului auto i s-a adus la cunoștință că va fi întocmit dosar penal, moment în care acesta a încercat să ofere polițiștilor 200 de euro, pentru a evita măsurile legale. Cei doi polițiști au refuzat categoric mita și au condus persoana în cauză la sediul secției de poliție, unde au fost luate măsuri legale. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

De la începutul anului, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au fost înregistrate 17 situații în care polițiștii au refuzat sume de bani oferite ca mită, dovadă a integrității și profesionalismului de care dau dovadă în exercitarea atribuțiilor de serviciu. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)

