Neamţ: O minoră de 11 ani şi doi adulţi, răniţi într-un accident rutier produs în localitatea Secuienii Noi

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 16:24

O minoră în vârstă de 11 ani şi doi adulţi au fost răniţi, astăzi, în urma coliziunii dintre două autoturisme produsă în localitatea Secuienii Noi, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

‘În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în vârstă de 78 de ani, din aceeaşi localitate, conducea un autoturism pe DJ 158, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului Oprire, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 69 de ani’, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu.

La faţa locului au intervenit pompierii cu ambulanţe de Terapie Intensivă Mobilă şi de prim-ajutor.

‘Conducătorul unuia dintre autoturisme, un bărbat în vârstă de 78 de ani, şi doi pasageri din acelaşi autoturism, o femeie în vârstă de 67 de ani şi o fetiţă în vârstă de 11 de ani, au primit îngrijiri medicale (…). Ulterior, cele trei persoane au fost transportate la spital’, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, sergentul major Clarisa Jinga.

Cei doi şoferi au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO Gina Poenaru/ imagine ilustrativă)