Neamţ: Mai multe unităţi şcolare nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 17:48

Mai multe unităţi şcolare din judeţ nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu sau autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit informaţiilor prezentate, joi, într-o conferinţă de presă, de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi ai Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ.

Astfel, şase din cele 324 de şcoli din Neamţ nu au autorizaţie sanitară de funcţionare din cauza lipsei sursei de apă potabilă sau a lucrărilor de reabilitare nefinalizate.

Aceste situaţii se regăsesc în localităţile Mesteacăn, Rocna, Itrineşti, Gorun, Oniceni şi Straja.

Alte şcoli din Solca, Rotunda, Stejaru şi Poiana Humei sunt în curs de autorizare de către DSP Neamţ.

De asemenea, 24 de clădiri ale unităţilor şcolare din judeţ nu deţin autorizaţie de securitate la incendii.

Este vorba despre unităţi din oraşele Piatra-Neamţ, Roman, Târgu Neamţ şi comunele Tămăşeni, Petricani, Pildeşti, Văleni, Agapia, Răuceşti, Dobreni, Tarcău şi Bicaz Chei.

Pe parcursul anului şcolar trecut, inspectorii ISU Neamţ au efectuat mai multe controale în unităţile de învăţământ în urma cărora au aplicat 12 amenzi în valoare totală de 49.500 de lei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)