Neamţ: Directorul DSP a fost demis din funcţie de ministrul Sănătăţii

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 octombrie 2025, 18:00 / actualizat: 15 octombrie 2025, 19:15

Radu Firăstrău a fost demis, miercuri, din funcţia de director al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ, de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, informaţia fiind confirmată pentru Agerpres de prefectul Adrian Bourceanu.

Potrivit sursei citate, noul director al DSP Neamţ este Liviu Dan Creţu.

Fostul director al DSP Neamţ a declarat că priveşte cu calm şi respect decizia şi a amintit că în cei cinci ani la conducerea instituţiei au fost încercări fără precedent.

‘Am traversat împreună pandemia, am lucrat sub presiuni operaţionale reale, am căutat resurse în condiţii de lipsuri, iar tragedia exploziei de la ATI a lăsat răni care ne obligă, şi astăzi, la o luciditate neabătută când vorbim despre siguranţă. Au existat zile fără răspunsuri evidente şi situaţii fără soluţii simple; tocmai atunci s-a dovedit indispensabilă fidelitatea faţă de principiile de bază: corectitudine, neutralitate, profesionalism. În faţa acestor repere am încercat să mă ţin drept’, a declarat, miercuri, Radu Firăstrău.

Demiterea acestuia din funcţia de director al DSP Neamţ a fost anunţată de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, încă din data de 2 octombrie.

Ministrul Sănătăţii susţinea atunci că directorul DSP Neamţ a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

Radu Firăstrău a reacţionat a doua zi şi a explicat că DSP Neamţ nu a emis niciun astfel de aviz, ci doar a prezentat un punct de vedere în acest sens care are caracter consultativ.

În privinţa acuzaţiilor ministrului Sănătăţii că a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie pentru că ar urma să fie dată în folosinţă o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra-Neamţ, Radu Firăstrău declara: ‘Pentru radioterapie, în prezent există furnizori în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate care pot acoperi necesarul de servicii al pacienţilor din judeţ, fără costuri; pentru pneumoftiziologie/dispensar TBC şi paliative, funcţionarea continuă în structurile actuale. Menţiunile despre furnizori privaţi au caracter strict contextual, nu reprezintă criteriu de avizare, iar DSP Neamţ este neutru din punct de vedere concurenţial’. (Agerpres/ FOTO

