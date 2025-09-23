Neamţ: Corpul de clădire al şcolii din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul, redeschis pentru elevi

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 septembrie 2025, 13:35

Corpul de clădire al Şcolii nr 2 din Piatra-Neamţ unde s-a prăbuşit tavanul a fost redeschis pentru cursuri, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, primarul Adrian Vasile Niţă.

Lucrările au durat circa şase luni iar municipalitatea a alocat trei milioane de lei pentru lucrări.

‘La Piatra-Neamţ am demonstrat că se poate face administraţie altfel iar în câteva luni am finalizat ceea ce altădată ar fi durat ani întregi’, a transmis primarul municipiului Piatra-Neamţ, Adrian Vasile Niţă.

Tavanul unei săli de clasă s-a prăbuşit în anul 2023 cu doar câteva ore înainte ca elevii să intre la cursuri, nefiind rănită nicio persoană.

De la acel moment, întregul program al unităţii de învăţământ a fost reconfigurat, iar cursurile s-au desfăşurat în două schimburi.

Având în vedere situaţia, municipalitatea a decis în martie 2025 reabilitarea şi recompartimentarea clădirii în care s-a produs incidentul.

Cheltuielile pentru execuţia lucrărilor de reabilitare şi recompartimentare s-au ridicat la trei milioane de lei şi au fost suportate din bugetul local. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)