Neamţ: Conducerea IŞJ spune că nu are informaţii despre şcoli care nu îi vor primi luni pe copii

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 16:18

Inspectorul şcolar general al judeţului Neamţ, Ionuţ-Liviu Ciocoiu, a declarat, astăzi, pentru Agerpres, că nu are informaţii despre şcoli care nu i-ar primi luni pe copii pentru a boicota astfel începerea noului an şcolar.

Potrivit acestuia, în fiecare unitate de învăţământ există cel puţin un reprezentant al sindicatului din domeniu care, dacă ar fi fost grevă, ar fi înştiinţat conducerea şcolii, iar directorii, la rândul lor, ar fi informat IŞJ.

‘Din informaţiile pe care le am, nu ştiu ca luni să fie vreo şcoală care nu primeşte copiii. Că nu vor fi festivităţi, este posibil, dar copiii vor fi primiţi la şcoală şi vor fi preluaţi de diriginţi sau învăţători şi vor merge în sala de clasă’, a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general al judeţului Neamţ.

El a mai spus că, pe data 18 august, Biroul de Siguranţă Şcolar a solicitat IŞJ Neamţ să comunice dacă sunt festivăţi de deschidere a anului şcolar şi la ce oră.

‘Noi cam la zece zile am trimis o adresă către şcoli şi imediat s-au inflamat colegii de la sindicat, colegii din şcoli, crezând că vom pune presiune. Nu a fost nimic de acest fel! Chiar şi ieri am avut o ultimă şedinţă cu directorii şi nu am abordat acest subiect’, a adăugat Ionuţ-Liviu Ciocoiu.

Pe de altă parte, inspectorul şcolar general a subliniat că toţi colegii din sistemul de învăţământ au dreptul să protesteze, conform legii. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)