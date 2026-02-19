Ascultă Radio România Iași Live
Neamţ: Autorităţile au descoperit la Roman 44 de instalaţii clandestine de energie electrică şi gaze naturale

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2026, 11:30

Jandarmii, împreună cu reprezentanţii Delgaz Grid, au descoperit, în municipiul Roman, 44 de instalaţii clandestine de energie electrică şi gaze naturale, a informat, joi, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Neamţ.

Instalaţiile au fost depistate în urma unei acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale în acest domeniu.

‘În doar câteva ore, echipele de inspecţie şi control au verificat peste 178 de branşamente la reţeaua de energie electrică şi 36 la reţeaua de gaze naturale. În urma controalelor efectuate au fost constatate 44 de situaţii de executare sau folosire a unor instalaţii clandestine, în scopul racordării directe la reţea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare. Dintre acestea, una a fost identificată în domeniul gazelor naturale, iar 43 în domeniul energiei electrice’, a declarat purtătorul de cuvânt al IJJ Neamţ, Ana-Maria Gafiţa.

În urma constatărilor, jandarmii au întocmit acte de sesizare pentru infracţiunile de furt şi de executare sau folosire a unor instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea ori pentru ocolirea echipamentelor de măsurare. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă Delgaz Grid

