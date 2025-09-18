Muzeul Etnografic al Moldovei: Întâlnirea șezătorilor „Șezători în Țara Făgărașului” în vizită la „Șezătoarea Iași”

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 12:14

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași găzduiește sâmbătă, 20 septembrie 2025, întâlnirea dintre „Șezătoarea Iași” și „Șezători în Țara Făgărașului”.

Evenimentul se înscrie pe o linie deja tradițională, muzeul derulând, de-a lungul timpului, diverse activități pentru sprijinirea și promovarea acestor grupuri care activează în multe orașe ale țării și care reunesc persoane de vârste și cu profesii diferite care împărtășesc, în timpul liber, pasiunea pentru cămașa tradițională în special și pentru costumul popular și meșteșugurile conexe în general.

„Invităm publicul la această reuniune care se dorește a fi nu doar un moment de dialog și schimb de experiențe între șezători, ci și o sursă de inspirație pentru toți cei care iubesc tradiția autentică”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Întâlnirea entuziastelor reprezentante ale acestei mișcări de restaurare și recuperare a tradițiilor culturale va avea loc începând cu orele 13.00, în Sala „Petru Caraman” a Muzeului Etnografic al Moldovei. (Radio Iași/ Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)