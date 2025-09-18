Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Muzeul Etnografic al Moldovei: Întâlnirea șezătorilor „Șezători în Țara Făgărașului” în vizită la „Șezătoarea Iași” 

Muzeul Etnografic al Moldovei: Întâlnirea șezătorilor „Șezători în Țara Făgărașului” în vizită la „Șezătoarea Iași” 

Muzeul Etnografic al Moldovei: Întâlnirea șezătorilor „Șezători în Țara Făgărașului” în vizită la „Șezătoarea Iași” 

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 septembrie 2025, 12:14

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași găzduiește sâmbătă, 20 septembrie 2025, întâlnirea dintre „Șezătoarea Iași” și „Șezători în Țara Făgărașului”.
Evenimentul se înscrie pe o linie deja tradițională, muzeul derulând, de-a lungul timpului, diverse activități pentru sprijinirea și promovarea acestor grupuri care activează în multe orașe ale țării și care reunesc persoane de vârste și cu profesii diferite care împărtășesc, în timpul liber, pasiunea pentru cămașa tradițională în special și pentru costumul popular și meșteșugurile conexe în general.
„Invităm publicul la această reuniune care se dorește a fi nu doar un moment de dialog și schimb de experiențe între șezători, ci și o sursă de inspirație pentru toți cei care iubesc tradiția autentică”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Întâlnirea entuziastelor reprezentante ale acestei mișcări de restaurare și recuperare a tradițiilor culturale va avea loc începând cu orele 13.00, în Sala „Petru Caraman” a Muzeului Etnografic al Moldovei. (Radio Iași/ Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași)
Etichete:
Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 11:19

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită

Procurorii anticorupţie fac astăzi 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită...

Procurorii anticorupţie fac 12 percheziţii în Braşov şi Galaţi, într-un dosar care vizează infracţiuni de luare şi dare de mită
Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 10:13

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară. Pe 4 octombrie 2025, Aula...

Oana Moraru și Ion Udrea vin la Iași la conferința „Creștem Aripi” – un eveniment despre motivația școlară
Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 09:05

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad își deschide mâine porțile pentru o întâlnire cu trecutul orașului. Expoziția „IN MEMORIAM: IOAN...

Vaslui: Povestea unui om care a construit Bârladul. Ioan Selbinschi, omagiat printr-o expoziție specială
Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 08:15

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”

Municipiul Botoșani devine pentru câteva zile capitala literaturii pentru copii și adolescenți. Între 18 și 21 septembrie, la Botoșani, are...

Festivalul Apolodor transformă municipiul Botoșani în capitala literaturii pentru cei mici. Luminița Corneanu, director artistic al evenimentului: ”Miza noastră este puțin mai mare de atât, și anume de a atrage atenția publicului din România asupra importanței cărții, a cititului”
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:30

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat

Societatea comercială care asigură mentenanţa serviciului de iluminat public din municipiul Vaslui a solicitat printr-o adresă încetarea...

Vaslui: Firma care asigură mentenanţa iluminatului public cere încetarea contractului după cazul copilului electrocutat
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:26

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră oficial în Programul Naţional de Acţiuni Prioritare...

Spitalul ‘Sf. Apostol Andrei’ din Galaţi intră în Programul de Acţiuni Prioritare pentru Infarctul Miocardic
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:24

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova

Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea de influență din Republica Moldova care desfășura activități electorale pe teritorul românesc....

(AUDIO) Polițiștii ieșeni au destructurat o rețea electorală din Republica Moldova
Prim plan joi, 18 septembrie 2025, 07:17

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’ Galaţi se redeschide pe 20 septembrie, după finalizarea unor lucrări de...

Galaţi: Se redeschide Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ‘Răsvan Angheluţă’