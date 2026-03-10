Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene a fost respinsă în Senat

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 08:05

Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a fost respinsă ieri în Senat.

În timpul dezbaterilor din plen, iniţiatorii documentului i-au reproşat ministrului lipsa de rezultate în gestionarea portofoliului.

Dragoş Pîslaru a respins toate criticile opoziţiei şi a argumentat cu cifre că a renegociat salvarea întregului PNRR şi a reuşit, printre altele, să simplifice planul, astfel încât a fost redus numărul de jaloane şi ţinte de la 518 la 385.

Parlamentarii partidelor din coaliţia de guvernare au apreciat activitatea ministrului Dragoş Pîslaru şi au susţinut, printre altele, că documentul opoziţiei ar fi putut fi prezentat doar ca interpelare politică. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)