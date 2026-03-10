Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene a fost respinsă în Senat

Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene a fost respinsă în Senat

Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene a fost respinsă în Senat

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 martie 2026, 08:05

Moţiunea simplă iniţiată de senatorii opoziţiei la adresa ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, Dragoş Pîslaru, a fost respinsă ieri în Senat.

În timpul dezbaterilor din plen, iniţiatorii documentului i-au reproşat ministrului lipsa de rezultate în gestionarea portofoliului.

Dragoş Pîslaru a respins toate criticile opoziţiei şi a argumentat cu cifre că a renegociat salvarea întregului PNRR şi a reuşit, printre altele, să simplifice planul, astfel încât a fost redus numărul de jaloane şi ţinte de la 518 la 385.

Parlamentarii partidelor din coaliţia de guvernare au apreciat activitatea ministrului Dragoş Pîslaru şi au susţinut, printre altele, că documentul opoziţiei ar fi putut fi prezentat doar ca interpelare politică. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)

Etichete:
Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor
Naţional luni, 9 martie 2026, 10:59

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor

Românii care acumulează datorii la stat riscă să apară în curând pe o listă online a restanţierilor. Guvernul are pe masă un act normativ...

Românii care acumulează datorii la stat, riscă să apară pe o listă online a restanţierilor
Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol
Naţional luni, 9 martie 2026, 10:45

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta azi posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol, în vederea unei stabilizări...

Miniştrii de finanţe din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării de urgenţă în comun a rezervelor de petrol
Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”
Naţional luni, 9 martie 2026, 07:04

Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”

România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din Ministerul de Interne, a solicitat activarea mecanismului european rescEU, prima...

Două zboruri de evacuare a cetăţenilor români pe ruta Muscat – Bucureşti au aterizat pe Aeroportul „Henri Coandă”
Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot
Naţional luni, 9 martie 2026, 07:03

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot

Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este...

Senat: Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot
Naţional duminică, 8 martie 2026, 08:44

Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului

Ministerul Afacerilor Interne a demarat procedurile privind redimensionarea schemelor de personal ale instituțiilor prefectului, conform ordonanței...

Redimensionare a schemelor de personal ale instituțiilor prefectului
Naţional duminică, 8 martie 2026, 08:41

Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor

Ministrul Energiei a declarat la Bistrița că este foarte important ca prețul carburanților să nu ajungă în România la două cifre, motiv...

Ministrul Energiei: Mai multe variante care să prevină o scumpire majoră a carburanţilor
Naţional sâmbătă, 7 martie 2026, 11:42

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi

Ministerul Afacerilor Interne a anunţat, sâmbătă, demararea procedurilor de redimensionare a schemelor de personal la toate prefecturile din...

Ministerul Afacerilor Interne anunţă redimensionarea schemelor de personal la prefecturi
Naţional sâmbătă, 7 martie 2026, 10:50

Beneficiarii existenţi ai tichetului de energie nu trebuie să depună o nouă cerere

Persoanele care beneficiază de tichetul de energie nu trebuie să depună o nouă cerere ca urmare a prelungirii acordării sprijinului pentru plata...

Beneficiarii existenţi ai tichetului de energie nu trebuie să depună o nouă cerere