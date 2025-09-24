Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului – respinsă de plenul Camerei Deputaţilor
Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 12:26
Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a fost respinsă, miercuri, de plenul Camerei Deputaţilor.
S-au înregistrat 200 de voturi ‘contra’, 87 de voturi ‘pentru’ şi 15 abţineri.
Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul ‘Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989’.
Moţiunea simplă a fost dezbătută luni în plenul Camerei Deputaţilor, în prezenta ministrului Mediului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro