Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Misiune de salvare pe lacul de acumulare Stânca – Costești, jud. Botoșani

Misiune de salvare pe lacul de acumulare Stânca – Costești, jud. Botoșani

Misiune de salvare pe lacul de acumulare Stânca – Costești, jud. Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 23 septembrie 2025, 10:09

În cursul nopții trecute, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și ai Detașamentului Botoșani, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au desfășurat o amplă operațiune de căutare pe lacul de acumulare Stânca – Costești (râul Prut), pentru găsirea a doi pescari de 26 și 33 de ani, aflați într-o barcă, care nu s-au mai întors la mal.

Alarma a fost dată prin apel la 112, după ce colegul care îi aștepta pe mal nu a mai putut comunica cu ei și nici identifica pe apă cu ajutorul lanternelor. Imediat, forțele de intervenție au fost direcționate la fața locului și au început misiunea de căutare cu barca din dotare și cu ajutorul termoviziunii.

După aproximativ două ore, cei doi bărbați au fost identificați în viață, la circa șase kilometri distanță de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Aceștia le-au spus salvatorilor că din cauza valurilor, barca lor a luat apă și s-a răsturnat. După ce au plutit în derivă câțiva kilometri, au reușit să ajungă înot la mal, unde au întâlnit un alt pescar care a alertat autoritățile.

Bărbații au fost evaluați medical de echipajul SMURD și cel al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. După acordarea primului ajutor, aceștia au refuzat transportul la spital.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO ISU BT

Etichete:
Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 06:23

Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ

Inspectorii ANAF au descoperit o schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ, prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu...

Schemă de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ
Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori
Prim plan marți, 23 septembrie 2025, 06:21

Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori

74 de persoane au fost reținute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziții de amploare care au avut loc înaintea alegerilor...

Republica Moldova – 74 de persoane, reținute de procurori
CE salută eforturile guvernului de la București pentru a echilibra situaţia bugetară
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 22:48

CE salută eforturile guvernului de la București pentru a echilibra situaţia bugetară

UPDATE – Comisia Europeană salută eforturile îndrăzneţe ale guvernului pentru a echilibra situaţia bugetară a ţării noastre şi spune...

CE salută eforturile guvernului de la București pentru a echilibra situaţia bugetară
De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 19:31

De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică

Începând de mâine, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică, potrivit Ministerului...

De marţi, persoanele vulnerabile pot folosi voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 19:13

S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Moţiunea simplă depusă de AUR la adresa ministrului mediului, Diana Buzoianu, este dezbătută la această oră de plenul Camerei Deputaţilor....

S-a încheiat dezbaterea moțiunii simple AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 19:00

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur, cu maturitate la unu, trei şi cinci ani. Dobânzile sunt de 6,9%, 7,5% şi...

Românii pot investi până pe 3 octombrie în titluri de stat Tezaur
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 18:30

Accident feroviar la Ruginoasa: o persoană a fost lovită de trenul Iași–Suceava

Astăzi, în jurul orei 12.20,  polițiștii au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U.  112 cu privire la faptul că un tren, care circula pe ruta...

Accident feroviar la Ruginoasa: o persoană a fost lovită de trenul Iași–Suceava
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 17:55

Percheziţii de amploare au avut loc în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică

UPDATE – 74 de persoane au fost reţinute luni în Republica Moldova, în urma unor percheziţii de amploare care au avut loc înaintea...

Percheziţii de amploare au avut loc în Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare de duminică