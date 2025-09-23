Misiune de salvare pe lacul de acumulare Stânca – Costești, jud. Botoșani

În cursul nopții trecute, pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Ștefănești și ai Detașamentului Botoșani, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au desfășurat o amplă operațiune de căutare pe lacul de acumulare Stânca – Costești (râul Prut), pentru găsirea a doi pescari de 26 și 33 de ani, aflați într-o barcă, care nu s-au mai întors la mal.

Alarma a fost dată prin apel la 112, după ce colegul care îi aștepta pe mal nu a mai putut comunica cu ei și nici identifica pe apă cu ajutorul lanternelor. Imediat, forțele de intervenție au fost direcționate la fața locului și au început misiunea de căutare cu barca din dotare și cu ajutorul termoviziunii.

După aproximativ două ore, cei doi bărbați au fost identificați în viață, la circa șase kilometri distanță de locul unde fuseseră văzuți ultima dată. Aceștia le-au spus salvatorilor că din cauza valurilor, barca lor a luat apă și s-a răsturnat. După ce au plutit în derivă câțiva kilometri, au reușit să ajungă înot la mal, unde au întâlnit un alt pescar care a alertat autoritățile.

Bărbații au fost evaluați medical de echipajul SMURD și cel al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. După acordarea primului ajutor, aceștia au refuzat transportul la spital.

