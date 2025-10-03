Ascultă Radio România Iași Live
Ministrul Sănătăţii cere alte demisii la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 06:55

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a solicitat joi ca fostul manager al Spitalului ‘Sf Maria’ din Iaşi să renunţe şi la funcţia de director medical.

Potrivit ministrului, managerul demis ocupă în prezent funcţia de director medical.

‘Am solicitat demiterea managerului unităţii sanitare, pentru că nu pot să-l demit eu, nefiind spitalul din subordinea Ministerului Sănătăţii. Am văzut că s-a întors în poziţia de director medical. Solicit public demiterea acestei doamne şi din poziţia de director medical, pentru că nu cred că ne putem, în această situaţie, juca cu poziţiile de conducere’, a afirmat Alexandru Rogobete într-o conferinţă de presă.

El a solicitat şi demiterea actualei şefe a secţiei ATI de la acelaşi spital, deoarece aceasta ocupă funcţia ‘în mod ilegal’.

‘Mai mult decât atât, solicit demiterea şi schimbarea din funcţie a şefei ATI, care ocupă această poziţie în mod ilegal în momentul de faţă’, a adăugat el. 

